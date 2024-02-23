Валерий Лобач заверил, что Украина готова поддержать Армению. По данным журналистов, встреча состоится в марте.

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Что известно о визите Зеленского в Армению

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Армению. По данным нашего надежного источника, сейчас готовится визит президента Украины в Армению, однако дата визита окончательно не подтверждена,

– объяснили журналисты издания.

Они уточнили, что ожидают, что Владимир Зеленский прибудет в Ереван в марте.

В то же время временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач 23 февраля не опроверг эту информацию. На вопрос о вероятных последствиях российско-украинской войны на Южном Кавказе, то дипломат сказал, мол, на самом деле сейчас можно многое сказать, но пока что он ничего не может сказать.

Через несколько дней вы сами услышите новости и будете знать, что будет. Со своей стороны скажу, что Украина готова поддержать Армению. Не раскрывая скобок... Вы увидите через несколько дней. В любом случае наша страна будет делать все для урегулирования и стабилизации региона,

– заверил временно поверенный.

Он также ответил на вопрос, говорится ли о визите Зеленского в Армению, что может только сказать, что весна принесет много положительных событий в Армению.

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