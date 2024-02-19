Неделю назад, 12 февраля, Пашинян уже говорил о том, что россияне не являются союзниками для армян. В войне Армения поддерживает Украину.

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Что сказал Пашинян об Украине и России

Я уже говорил, что Армения в отношении Украины не является союзником России, и это наша честная позиция. Я об этом впервые сказал два года назад, и мы сожалеем, что не можем повлиять на эту ситуацию. Народ Украины – дружественный нам народ,

– высказался армянский премьер.

Он много внимания уделил Алма-Атинской декларации – документу, который подтвердил прекращение существования СССР. Пашинян пояснил: декларацию приняли 13 республик Советского Союза, в том числе те, кто инициировал распад СССР через Беловежское соглашение, то есть Россия, Украина и Беларусь.

"Относительно Украины мы считаем, что Алма-Атинская декларация является основой для признания независимости и территориальной целостности республик. По нашей логике, то же самое должно быть и в случае с Украиной, потому что этот документ касается всех нас. А если мы его уничтожим, мы уничтожим все", – сказал он.

Интересно! Армения начала отдаляться от России, и этот разрыв становится все больше и больше. Аналитики отмечают, что этот давний, даже исторический партнер России, которым до недавнего времени была Армения, все теснее сближается с Индией, они ведут военно-техническое сотрудничество.