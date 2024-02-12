Напряжение в отношениях Еревана и Москвы заметно уже давно – все началось еще с обострения в Нагорном Карабахе. Пашинян не раз подчеркивал, что Армения не может полагаться на Россию.
Смотрите также "После поражения россиян погонят войной на Китай": новые нарративы российской пропаганды
Пашинян о войне
Никол Пашинян комментарии британской Daily Telegraph отметил, что Армения не может стоять рядом с Москвой как союзник в вопросе войны в Украине.
Я сказал, что в ситуации с Украиной мы не являемся союзниками России. И это реальность,
– сказал Пашинян.
В то же время он добавил, что сотрудничество Армении "в области безопасности с США, Францией или другими партнерами не направлено против другого нашего партнера в сфере безопасности". Пашинян отметил, что Армения максимально прозрачно общается с союзниками относительно совместных планов в безопасности альянсах.
В то же время армянский премьер отметил, что его страна не рассматривает вступление в НАТО – это "не является вопросом, который они обсуждали или обсуждают". Однако Армения рассматривает возможность остаться в ОДКБ, находящейся под руководством России.
Пашинян также выразил надежду Азербайджан, останется приверженным к заключению прочного мирного договора.
Отношения двух стран
- Армения уже официально не воспринимает Россию как надежного партнера в вопросах безопасности и военного сотрудничества. Конечно, сыграла роль политика Кремля в отношении Нагорного Карабаха. Именно поэтому Армения начала выстраивать сотрудничество в сфере безопасности с Францией и Индией. Кремль окончательно теряет союзника.
- Отметим, что Армения отказалась участвовать во встрече стран ОДКБ – впервые с 2009 года. Ранее премьер-министр Армении заявлял, что не видит преимуществ в присутствии российских военных в стране. То есть Ереван уже давно рассматривает возможность покинуть ОДКБ.
- В то же время 1 февраля в Армении вступил в силу Римский статут Международного уголовного суда. Отметим, что в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест российского президента Путина – то есть Ереван обязан пойти на этот шаг, если Путин приедет к "союзнику".