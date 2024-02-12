Напряжение в отношениях Еревана и Москвы заметно уже давно – все началось еще с обострения в Нагорном Карабахе. Пашинян не раз подчеркивал, что Армения не может полагаться на Россию.

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Пашинян о войне

Никол Пашинян комментарии британской Daily Telegraph отметил, что Армения не может стоять рядом с Москвой как союзник в вопросе войны в Украине.

Я сказал, что в ситуации с Украиной мы не являемся союзниками России. И это реальность,

– сказал Пашинян.

В то же время он добавил, что сотрудничество Армении "в области безопасности с США, Францией или другими партнерами не направлено против другого нашего партнера в сфере безопасности". Пашинян отметил, что Армения максимально прозрачно общается с союзниками относительно совместных планов в безопасности альянсах.

В то же время армянский премьер отметил, что его страна не рассматривает вступление в НАТО – это "не является вопросом, который они обсуждали или обсуждают". Однако Армения рассматривает возможность остаться в ОДКБ, находящейся под руководством России.

Пашинян также выразил надежду Азербайджан, останется приверженным к заключению прочного мирного договора.

Отношения двух стран