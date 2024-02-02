Премьер-министр Армении, Никол Пашинян, объявил о значимых изменениях в военной стратегии страны, выразив намерение расширить спектр военно-технических связей и сотрудничества. Также отмечается, что Армения больше не может полагаться на Россию как на основного оборонного и военного партнера.

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Премьер-министр Армении заявляет, что в прошлом оборонная сфера страны была связана с Россией на 97%.

В прошлом отношения Армении в оборонной сфере были на 97% связаны с Россией. Сейчас этого не может быть по объективным и субъективным причинам,

– заявил Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, стране нужно менять концепцию развития армии и пересмотреть взаимодействие с другими странами. Также он ставит под сомнение членство Армении в составе Организации Договора о коллективной безопасности.



"Армения должна понимать, какие отношения строит с Ираном, Индией, Грузией, США, Францией и Россией, останется ли она в составе Организации Договора о коллективной безопасности", – добавил Пашинян

Справка. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является так называемым "аналогом" НАТО и была создана Россией после распада Советского Союза. Организацию преимущественно финансирует Россия. Делает она это исключительно для собственных стратегических интересов.



В 2020 году произошла эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Армения обращалась за помощью ОДКБ в 2020, 2021 и 2022 годах, однако так и не получила эффективной помощи.

Это заявление Пашиняна открывает путь для Армении в расширении своих оборонных возможностей, позволяя рассматривать сотрудничество с другими странами, а не только с Россией.

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