Премьер-министр Армении, Никол Пашинян, объявил о значимых изменениях в военной стратегии страны, выразив намерение расширить спектр военно-технических связей и сотрудничества. Также отмечается, что Армения больше не может полагаться на Россию как на основного оборонного и военного партнера.
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Кто станет новым партнером Армении
Премьер-министр Армении заявляет, что в прошлом оборонная сфера страны была связана с Россией на 97%.
В прошлом отношения Армении в оборонной сфере были на 97% связаны с Россией. Сейчас этого не может быть по объективным и субъективным причинам,
– заявил Никол Пашинян.
По словам Пашиняна, стране нужно менять концепцию развития армии и пересмотреть взаимодействие с другими странами. Также он ставит под сомнение членство Армении в составе Организации Договора о коллективной безопасности.
"Армения должна понимать, какие отношения строит с Ираном, Индией, Грузией, США, Францией и Россией, останется ли она в составе Организации Договора о коллективной безопасности", – добавил Пашинян
Это заявление Пашиняна открывает путь для Армении в расширении своих оборонных возможностей, позволяя рассматривать сотрудничество с другими странами, а не только с Россией.
Отношения между Россией и Арменией: главное
- В конце 2023 года произошло ухудшение отношений между Арменией и Россией, что произошло на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Кремль сначала выражал поддержку Армении, но во время обострения в 2023 году и фактической победы Азербайджана резко "изменил" свое мнение и поддержал Азербайджан.
- В конце октября 2023 года премьер-министр Армении, Никол Пашинян, выразил сомнение в пользе присутствия российских военных баз в стране, поскольку, по его мнению, Москва не выполнила свои союзнические обязательства. Позже Азербайджан обвинил Францию в том, что она посеяла зерна новой войны, поставляя оружие Армении.
- Также в октябре 2023 года парламент Армении ратифицировал Римский статут, определяющий обязательства страны выполнять решения Международного уголовного суда. Следует отметить, что 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Страны, которые приняли Римский статут, должны арестовать Путина в случае его визита.
- Премьер-министр Никол Пашинян отказался участвовать во встрече Организации Договора о коллективной безопасности, состоявшейся 23 ноября в Беларуси. Это решение может указывать на дальнейшее охлаждение отношений между Арменией и организацией, которая обычно была ключевым стратегическим союзником страны.