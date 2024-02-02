Прем'єр-міністр Вірменії, Нікол Пашинян, оголосив про значущі зміни у військовій стратегії країни, висловивши намір розширити спектр військово-технічних зв'язків та співпраці. Також зазначається, що Вірменія більше не може покладатися на Росію як на основного оборонного та військового партнера.

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Прем'єр-міністр Вірменії заявляє, що в минулому оборона сфера країни була пов'язана з Росією на 97%.

У минулому відносини Вірменії в оборонній сфері були на 97% пов'язані з Росією. Зараз цього не може бути через об'єктивні та суб'єктивні причини,

– завивив Нікол Пашинян.

За словами Пашиняна, країні потрібно змінювати концепцію розвитку армії та переглянути взаємодію з іншими країнами. Також він ставить під сумнів членство Вірменії у складі Організації Договору про колективну безпеку.



"Вірменія повинна розуміти, які відносини будує з Іраном, Індією, Грузією, США, Францією і росією, чи залишиться вона у складі Організації Договору про колективну безпеку", – додав Пашинян

Довідка. Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) є так званим "аналогом" НАТО та була створена Росією після розпаду Радянського Союзу. Організацію переважно фінансує Росія. Робить вона це виключно для власних стратегічних інтересів.



У 2020 році відбулася ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі. Вірменія зверталася по допомогу ОДКБ у 2020, 2021 та 2022 роках, однак так і не отримала ефективної допомоги.

Ця заява Пашиняна відкриває шлях для Вірменії в розширенні своїх оборонних можливостей, дозволяючи розглядати співпрацю з іншими країнами, а не лише з Росією.

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