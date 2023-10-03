Відповідне рішення вірменський парламент ухвалив на засіданні 3 жовтня 2023 року. До цього країна запевняла, що нібито не буде арештовувати Путіна після ратифікації Римського статуту, пише 24 Канал.
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Що відомо про рішення уряду Вірменії
На засіданні парламенту Вірменії за ратифікацію Римського статуту проголосували 60 депутатів, 20 – були проти, не брали участі в засіданні – 12. Для ухвалення рішення було необхідно 54 голоси.
Відомо, що "за" голосували депутати правлячої фракції "Суспільний договір", своєю чергою бойкотували обговорення, покидали залу засідань та голосували проти – опозиційні депутати.
Представник Вірменії з міжнародних правових питань Егіше Кіракосян заявив, що країна створює додаткові гарантії перед загрозою територіальній цілісності, яку вони вбачають з боку Азербайджану.
Країни, що ратифікували статут, позначені зеленим / Інфографіка з Вікіпедії
Як Вірменія прийшла до такого рішення
- Вірменія підписала Римський статут ще у 1998 році, проте ратифікувала його тільки 3 жовтня 2023 року. Причина полягала в тому, що у 2004 році Конституційний суд Єревану визнав зобов'язання договору такими, які суперечать низці положень конституції, яка тоді діяла у країні.
- У березні 2023 року Конституційний суд визнав, що Римський статут Міжнародного кримінального суду відповідає конституції Вірменії. Це рішення суду – остаточне і набрало чинності з моменту опублікування. Тоді у суді зазначили, що розглянули рішення через звернення вірменського уряду.
- Перед ратифікацією Римського статуту вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян запевнив, що нібито це ніяк не вплине на стосунки з Росією.
- Ба більше, представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян сказав, що арешт Путіна "не обов'язковий", адже президенти держав мають імунітет і Вірменія скерувала у Кремль угоду щодо цього питання. Цей документ передбачає, що країни надають одна одній гарантії щодо певних делікатних питань.