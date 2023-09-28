Декілька тижнів тому вірменський прем'єр-міністр офіційно анонсував ратифікацію Римського статуту. Однак він поспішно додав, що нібито це ніяк не вплине на стосунки з Росією.
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Путін зможе приїхати у Вірменію
Наразі країни, які ратифікували Римський статут повинні арештувати Владіміра Путіна у разі його візиту. Однак представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян переконаний, що це "не обов'язково". Він наголосив, що чинні голови держав мають імунітет, а до Росії направили угоду щодо цього питання.
Нашим російським партнерам було запропоновано рішення на основі частини 2 статті 96 Римського статуту. Це передбачає підписання двосторонньої угоди,
– повідомив Кіракосян.
Цей договір передбачає надання країнами одна одній гарантії з певних делікатних питань. Її направили ще у квітні, але росіяни не поспішають з відповіддю.
Окупанти на фоні новин про ухвалення Римського статуту навіть викликали посла Вірменії. У Москві заявили, що "не вітають" подібні рішення. Вірменський політик не розуміє негативної реакції на ратифікацію. Єгіше Кіракосян переконаний, нібито "все можна реалізувати в рамках логіки статуту".
Відносини Росії та Вірменії
- Відносини між двома країнами особливо загострилися після початку "антитерористичної операції" Азербайджану у Нагірному Карабасі. Раніше Росія підтримувала Вірменію у конфлікту, однак "перевзулася" та визнала так звану "республіку" частиною Азербайджану.
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив у бездіяльності російський "миротворчий" контингент, який перебував в Нагірному Карабаху з 2020 року. Він назвав політику контингенту "провальною".
- На критику прем'єра відреагували і в російському МЗС – там назвали це спробою перекласти відповідальність. Москва звинуватила Вірменію у співпраці з Заходом та рухом в його бік, а також заявило про нібито "розпалювання ворожнечі".