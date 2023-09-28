Декілька тижнів тому вірменський прем'єр-міністр офіційно анонсував ратифікацію Римського статуту. Однак він поспішно додав, що нібито це ніяк не вплине на стосунки з Росією.

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Путін зможе приїхати у Вірменію

Наразі країни, які ратифікували Римський статут повинні арештувати Владіміра Путіна у разі його візиту. Однак представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян переконаний, що це "не обов'язково". Він наголосив, що чинні голови держав мають імунітет, а до Росії направили угоду щодо цього питання.

Нашим російським партнерам було запропоновано рішення на основі частини 2 статті 96 Римського статуту. Це передбачає підписання двосторонньої угоди,

– повідомив Кіракосян.

Цей договір передбачає надання країнами одна одній гарантії з певних делікатних питань. Її направили ще у квітні, але росіяни не поспішають з відповіддю.

Окупанти на фоні новин про ухвалення Римського статуту навіть викликали посла Вірменії. У Москві заявили, що "не вітають" подібні рішення. Вірменський політик не розуміє негативної реакції на ратифікацію. Єгіше Кіракосян переконаний, нібито "все можна реалізувати в рамках логіки статуту".

Відносини Росії та Вірменії