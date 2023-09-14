У середу, 13 вересня, вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян з трибуни парламенту констатував, що Римський статут в його країні буде ратифіковано. За його словами, це нібито не має жодного стосунку до відносин з Росією.

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Вірменія зобов'язуватиметься виконувати рішення Гааги

Як зазначив глава уряду країни, ратифікація відповідного статуту МКС потрібна насамперед для безпеки Вірменії. Однак варто зауважити, що Єреван не зможе використовувати лише той "інструментал Гааги", який йому "до вподоби".

Римський статут буде повноцінно ратифіковано, і він не має жодного стосунку до російсько-вірменських відносин. Це стосується питань безпеки Вірменії,

– повідомив Пашинян.

Водночас експерт національного і міжнародного кримінального права Гюндуз Мамедов написав, що ратифікація Вірменією Римського статуту може допомогти Україні покарати російських військових, причетних до воєнних злочинів.

Власне, ворожі військові, які скоювали воєнні злочини, під час ротації на військові бази у Вірменії мають бути видані Міжнародному кримінальному суду, Україні чи будь-якій іншій країні, що веде відповідні розслідування.

Зверніть увагу! У недалекій перспективі президент Росії Владімір Путін буде "нев'їзний" у Вірменію, як і в інші понад 120 держав, що зобов'язались виконувати рішення Міжнародного кримінального суду в Нідерландах. Цей орган видав ордер на його арешт через причетність до викрадення українських дітей ще у березні 2023 року.

Згадаємо наостанок, що ще 24 березня Конституційний суд Вірменії визнав такими, що відповідають головному закону країни, зобов'язання Римського статуту.