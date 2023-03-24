Що відомо про ордери
Ордер на арешт, по суті, є судовим рішенням, в якому міститься посилання на злочини, вчинені особою, виклад фактів та обставин вчинення злочинів, та, найголовніше, доказова база й причина, яка робить арешт особи необхідним.
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Судове рішення є конфіденційним. Оприлюднення ордерів є вимушеним кроком у зв'язку з реальною загрозою для депортованих українських дітей стати жертвами інших протиправних діянь. Зокрема мовиться про насильницьку передачу у російські родини, примусовий призов, незаконну паспортизацію, сексуальне та гендерно обумовлене насильство, русифікацію та мілітаризації.
Окрім того, ордери спрямовані на реалізацію конкретної мети – повернення українських дітей додому. Ордери є довічними і мають бути виконані, щонайменше, 123 державами-сторонами Римського статуту.
Правові наслідки ордерів
Попри скептицизм, який можуть викликати практичні труднощі доставки Владіміра Путіна на слухання в Гаазі, видача ордерів на арешт, як судове рішення, створює конкретні зобов'язання, тому має правові наслідки.
- По-перше, Путін та Львова-Бєлова отримали статус підозрюваних у вчиненні воєнних злочинів, що підтверджується доказами, достатньо переконливими, аби наважитися переслідувати чинного главу ядерної держави.
- По-друге, щодо цих осіб сформовані окремі кейси, які можуть бути доповнені новими епізодами, здобути іншу правову кваліфікацію, і як тільки підозрювані будуть доставлені в Суд – перейти на наступну стадію розгляду.
- По-третє, активи підозрюваних та долучених до їхньої злочинної діяльності осіб поволі передаються як "добровільні внески" до Цільового фонду МКС для подальшої компенсації жертвам.
Тут цікавою є співпраця між Судом та США у сфері відшкодування, яка побічно може свідчити про готовність надавати допомогу і в інших сферах, таких як затримання та видача підозрюваних. У цьому контексті слід нагадати, що в Держдепі США існує спеціальна програма фінансової винагороди особам, які сприяють затриманню воєнних злочинців. Сума заохочення – 5 мільйонів доларів.
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Врешті, на підставі рішення про видачу ордерів, МКС буде вимагати арешт і передачу Путіна та Львової-Бєлової у держав-сторін Римського Статуту, а також в України, яка визнала юрисдикцію Суду. Офіс прокурора задля виконання рішення співпрацюватиме з Інтерполом щодо видачі червоних карток. Відтак, у теорії кількість держав, в які не поїде зустрічати старість Путін збільшується зі 124 до 195.
Як виконати рішення
Рішення міжнародних судів часто не виконуються. Як у міждержавних скаргах (наприклад, справа контрас у Міжнародному суді ООН), так і щодо судового переслідування міжнародних злочинців.
На сьогодні сформувався інший правовий та політичний клімат. Факти вчинення Путіним та Львовою-Бєловою злочинів, які їм інкримінують, перебувають на поверхні. Навіть більше, представник Росії в ООН Васілій Небензя підтвердив депортацію українських дітей, висунувши умови для їхнього повернення. Про насильницьку передачу в деталях свідчать самі діти, яких вдалося повернути в Україну.
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Держави одна за одною роблять заяви щодо готовності співпрацювати з МКС задля виконання рішення про ордери на арешт. І хоча ці заяви є досить стриманими, мова йде про потенційну згоду, зокрема, і членів Африканського Союзу (ПАР). Ті, хто матиме об'єктивну можливість затримати підозрюваних, але відмовиться це зробити, матимуть негативні наслідки у формі відповідних рішень МКС. Крім того, щороку прокурор Суду "нагадуватиме" Раді Безпеки ООН про те, що має ордер на арешт Путіна, який слід виконати в інтересах миру.
Цікавою є подальша доля Росії як постійного члена Ради Безпеки. Адже, щонайменше, на регіональному рівні її режим визнаний терористичним, а очільник – потенційний міжнародний злочинець. Подібна ситуація має вплинути на усунення Росії від головування в Раді та голосування в питаннях, пов'язаних з її агресією щодо України.
На практиці може трапитися так, що Путін помре раніше, ніж побачить слідчий ізолятор у Гаазі (так трапилося з 4 іншими особами, щодо яких МКС видав ордер на арешт). У такому випадку слід уже зараз створювати механізм задля забезпечення права на правду та справедливого відшкодування жертвам його злочинів.
Не слід також виключати усунення Путіна від влади та використання його у ролі розмінної монети задля повернення до лона міжнародної спільноти з існуючими (нині або в минулому) преференціями. Мовиться про постійне крісло в Раді Безпеки, членство в Раді Європи, повноправну торгівлю, скасування санкцій тощо. У свій час серби виміняли Слободана Мілошевича на пакет економічної допомоги. А скільки коштує Путін?
Що відбуватиметься далі
До моменту видачі Путіна та Львової-Бєлової МКС залишається в режимі часткового "почекуна": судові слухання in absentia (за відсутності підозрюваних) не є можливими. Однак, вже в найближчому майбутньому ми можемо стати свідками обростання підозрюваних все новими складами міжнародних злочинів. Також будуть видаватися нові ордери на арешт в контексті ситуації в Україні.
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Такий "режим очікування" може тривати як десятиліття, так і місяці, що безпосередньо пов'язано з ситуацією на полі бою та внутрішнім політичним кліматом у Росії. Протягом цього періоду можуть бути врегульовані інші важливі для жертв діянь Путіна та Львової-Бєлової питання.
Україні слід звернути увагу на те, про що сказав Карім Хан у заяві про видачу ордерів на арешт. Акценти, розставлені прокурором, наштовхують на думку про потенційне визнання насильницької передачі українських дітей тим, чим вона є насправді, – геноцидом. А якщо так, то варто доповнити скаргу до Міжнародного суду ООН щодо порушення Конвенції про геноцид. Але це вже зовсім інша історія.