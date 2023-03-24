Що відомо про ордери

Ордер на арешт, по суті, є судовим рішенням, в якому міститься посилання на злочини, вчинені особою, виклад фактів та обставин вчинення злочинів, та, найголовніше, доказова база й причина, яка робить арешт особи необхідним.

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Судове рішення є конфіденційним. Оприлюднення ордерів є вимушеним кроком у зв'язку з реальною загрозою для депортованих українських дітей стати жертвами інших протиправних діянь. Зокрема мовиться про насильницьку передачу у російські родини, примусовий призов, незаконну паспортизацію, сексуальне та гендерно обумовлене насильство, русифікацію та мілітаризації.

Окрім того, ордери спрямовані на реалізацію конкретної мети – повернення українських дітей додому. Ордери є довічними і мають бути виконані, щонайменше, 123 державами-сторонами Римського статуту.

Правові наслідки ордерів

Попри скептицизм, який можуть викликати практичні труднощі доставки Владіміра Путіна на слухання в Гаазі, видача ордерів на арешт, як судове рішення, створює конкретні зобов'язання, тому має правові наслідки.

По-перше, Путін та Львова-Бєлова отримали статус підозрюваних у вчиненні воєнних злочинів, що підтверджується доказами, достатньо переконливими, аби наважитися переслідувати чинного главу ядерної держави.

По-друге, щодо цих осіб сформовані окремі кейси, які можуть бути доповнені новими епізодами, здобути іншу правову кваліфікацію, і як тільки підозрювані будуть доставлені в Суд – перейти на наступну стадію розгляду.

По-третє, активи підозрюваних та долучених до їхньої злочинної діяльності осіб поволі передаються як "добровільні внески" до Цільового фонду МКС для подальшої компенсації жертвам.

Тут цікавою є співпраця між Судом та США у сфері відшкодування, яка побічно може свідчити про готовність надавати допомогу і в інших сферах, таких як затримання та видача підозрюваних. У цьому контексті слід нагадати, що в Держдепі США існує спеціальна програма фінансової винагороди особам, які сприяють затриманню воєнних злочинців. Сума заохочення – 5 мільйонів доларів.

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Врешті, на підставі рішення про видачу ордерів, МКС буде вимагати арешт і передачу Путіна та Львової-Бєлової у держав-сторін Римського Статуту, а також в України, яка визнала юрисдикцію Суду. Офіс прокурора задля виконання рішення співпрацюватиме з Інтерполом щодо видачі червоних карток. Відтак, у теорії кількість держав, в які не поїде зустрічати старість Путін збільшується зі 124 до 195.

Як виконати рішення

Рішення міжнародних судів часто не виконуються. Як у міждержавних скаргах (наприклад, справа контрас у Міжнародному суді ООН), так і щодо судового переслідування міжнародних злочинців.

Найбільш популярним став випадок відмови екстрадувати Омара аль Башира, колишнього очільника Судану, щодо якого було видано відразу 2 ордери на арешт (у 2009 та 2010 роках). Утім, ситуація Путіна не є тотожною. Відмова видавати Омара аль Башира передусім обумовлена конкуренцією між МКС та Африканським Союзом, спротивом останнього у зв'язку з передачею справи на розгляд Радою Безпеки, колоніальним синдромом та страхом перед зовнішнім втручанням. Окрім того, на момент видачі ордерів залишалася дилема щодо конфлікту між зобов'язаннями видавати особу та її імунітетом за міжнародним правом, розв'язана МКС у рішенні Апеляційної палати від 2019 року про відмову Йорданії видавати аль Башира.

На сьогодні сформувався інший правовий та політичний клімат. Факти вчинення Путіним та Львовою-Бєловою злочинів, які їм інкримінують, перебувають на поверхні. Навіть більше, представник Росії в ООН Васілій Небензя підтвердив депортацію українських дітей, висунувши умови для їхнього повернення. Про насильницьку передачу в деталях свідчать самі діти, яких вдалося повернути в Україну.

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Держави одна за одною роблять заяви щодо готовності співпрацювати з МКС задля виконання рішення про ордери на арешт. І хоча ці заяви є досить стриманими, мова йде про потенційну згоду, зокрема, і членів Африканського Союзу (ПАР). Ті, хто матиме об'єктивну можливість затримати підозрюваних, але відмовиться це зробити, матимуть негативні наслідки у формі відповідних рішень МКС. Крім того, щороку прокурор Суду "нагадуватиме" Раді Безпеки ООН про те, що має ордер на арешт Путіна, який слід виконати в інтересах миру.

Цікавою є подальша доля Росії як постійного члена Ради Безпеки. Адже, щонайменше, на регіональному рівні її режим визнаний терористичним, а очільник – потенційний міжнародний злочинець. Подібна ситуація має вплинути на усунення Росії від головування в Раді та голосування в питаннях, пов'язаних з її агресією щодо України.

На практиці може трапитися так, що Путін помре раніше, ніж побачить слідчий ізолятор у Гаазі (так трапилося з 4 іншими особами, щодо яких МКС видав ордер на арешт). У такому випадку слід уже зараз створювати механізм задля забезпечення права на правду та справедливого відшкодування жертвам його злочинів.

Не слід також виключати усунення Путіна від влади та використання його у ролі розмінної монети задля повернення до лона міжнародної спільноти з існуючими (нині або в минулому) преференціями. Мовиться про постійне крісло в Раді Безпеки, членство в Раді Європи, повноправну торгівлю, скасування санкцій тощо. У свій час серби виміняли Слободана Мілошевича на пакет економічної допомоги. А скільки коштує Путін?

Що відбуватиметься далі

До моменту видачі Путіна та Львової-Бєлової МКС залишається в режимі часткового "почекуна": судові слухання in absentia (за відсутності підозрюваних) не є можливими. Однак, вже в найближчому майбутньому ми можемо стати свідками обростання підозрюваних все новими складами міжнародних злочинів. Також будуть видаватися нові ордери на арешт в контексті ситуації в Україні.

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Такий "режим очікування" може тривати як десятиліття, так і місяці, що безпосередньо пов'язано з ситуацією на полі бою та внутрішнім політичним кліматом у Росії. Протягом цього періоду можуть бути врегульовані інші важливі для жертв діянь Путіна та Львової-Бєлової питання.

Зокрема, програми фінансової підтримки для репатріації, реабілітації та реінтеграції, юридичне оформлення цих процесів за сприяння міжнародної спільноти, групове повернення викрадених неповнолітніх на Батьківщину.

Україні слід звернути увагу на те, про що сказав Карім Хан у заяві про видачу ордерів на арешт. Акценти, розставлені прокурором, наштовхують на думку про потенційне визнання насильницької передачі українських дітей тим, чим вона є насправді, – геноцидом. А якщо так, то варто доповнити скаргу до Міжнародного суду ООН щодо порушення Конвенції про геноцид. Але це вже зовсім інша історія.