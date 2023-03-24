Что известно об ордерах

Ордер на арест, по сути, является судебным решением, содержащим ссылки на преступления, совершенные лицом, изложение фактов и обстоятельств совершения преступлений, и, самое главное, доказательная база и причина, которая делает арест лица необходимым.

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Судебное решение конфиденциально. Обнародование ордеров – вынужденный шаг в связи с реальной угрозой для депортированных украинских детей стать жертвами других противоправных деяний. В частности, речь идет о насильственной передаче в российские семьи, принудительном призыве, незаконной паспортизации, сексуальном и гендерно обусловленном насилии, русификации и милитаризации.

Кроме того, ордера направлены на реализацию конкретной цели – возвращение украинских детей домой. Ордеры являются пожизненными и должны быть исполнены по меньшей мере 123 государствами-сторонами Римского устава.

Правовые последствия ордеров

Несмотря на скептицизм, который может вызвать практические трудности доставки Владимира Путина на слушание в Гааге, выдача ордеров на арест как судебное решение создает конкретные обязательства, поэтому имеет правовые последствия.

Во-первых, Путин и Львова-Белова получили статус подозреваемых в совершении военных преступлений, что подтверждается доказательствами, достаточно убедительными, чтобы решиться преследовать действующего главу ядерного государства.

Во-вторых, в отношении этих лиц сформированы отдельные кейсы, которые могут быть дополнены новыми эпизодами, получить другую правовую квалификацию, и как только подозреваемые будут доставлены в Суд – перейти на следующую стадию разбирательства.

В-третьих, активы подозреваемых и вовлеченных в их преступную деятельность лиц медленно передаются в качестве "добровольных взносов" в Целевой фонд МУС для последующей компенсации жертвам.

Здесь интересно сотрудничество между Судом и США в сфере возмещения, которое косвенно может свидетельствовать о готовности оказывать помощь и в других сферах, таких как задержание и выдача подозреваемых. В этом контексте следует напомнить, что в Госдепе США существует специальная программа финансового вознаграждения лицам, способствующим задержанию военных преступников. Сумма поощрения – 5 миллионов долларов.

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Наконец, на основании решения о выдаче ордеров, МУС будет требовать арест и передачу Путина и Львовой-Беловой у государств-сторон Римского Устава, а также у Украины, признавшей юрисдикцию Суда. Офис прокурора для выполнения решения будет сотрудничать с Интерполом по выдаче красных карточек. Следовательно, в теории количество государств, в которые не поедет встречать старость, Путин увеличивается с 124 до 195.

Как выполнить решение

Решения международных судов часто не выполняются. Как в межгосударственных жалобах (например, дело контрас в Международном суде ООН), так и в отношении судебного преследования международных преступников.

Наиболее популярным стал случай отказа экструдировать Омара аль Башира, бывшего главу Судана, в отношении которого было выдано сразу 2 ордера на арест (в 2009 и 2010 годах). Впрочем, ситуация Путина не тождественна. Отказ выдавать Омара аль Башира, прежде всего, обусловлен конкуренцией между МУС и Африканским Союзом, сопротивлением последнего в связи с передачей дела на рассмотрение Советом Безопасности, колониальным синдромом и страхом перед внешним вмешательством. Кроме того, на момент выдачи ордеров оставалась дилемма по поводу конфликта между обязательствами выдавать лицо и его иммунитетом по международному праву, решенная МУС в решении Апелляционной палаты от 2019 года об отказе Иордании выдавать аль Башира.

На сегодня сформировался другой правовой и политический климат. Факты совершения Путиным и Львовой-Беловой преступлений, которые им инкриминируют, находятся на поверхности. Более того, представитель России в ООН Василий Небензя подтвердил депортацию украинских детей, выдвинув условия для их возвращения. О насильственной передаче в деталях говорят сами дети, которых удалось вернуть в Украину.

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Государства одно за другим делают заявления о готовности сотрудничать с МУС для выполнения решения об ордерах на арест. И хотя эти заявления достаточно сдержанны, речь идет о потенциальном согласии, в частности, и членов Африканского Союза (ЮАР). У тех, кто будет иметь объективную возможность задержать подозреваемых, но откажется это сделать, будут иметь негативные последствия в форме соответствующих решений МУС. Кроме того, ежегодно прокурор Суда будет "напоминать" Совету Безопасности ООН, что у него есть ордер на арест Путина, который следует выполнить в интересах мира.

Интересна дальнейшая судьба России как постоянного члена Совета Безопасности. Ведь, по меньшей мере, на региональном уровне ее режим признан террористическим, а глава – потенциальный международный преступник. Подобная ситуация должна повлиять на отстранение России от председательства в Раде и голосование по вопросам, связанным с ее агрессией в отношении Украины.

На практике может случиться так, что Путин умрет раньше, чем увидит следственный изолятор в Гааге (так случилось с 4 другими лицами, в отношении которых МУС выдал ордер на арест). В таком случае следует уже сейчас создавать механизм для обеспечения права на правду и справедливого возмещения жертвам его преступлений.

Не следует также исключать отстранение Путина от власти и использование его в качестве разменной монеты для возвращения в лоно международного сообщества с существующими (ныне или в прошлом) преференциями. Речь идет о постоянном кресле в Совете Безопасности, членстве в Совете Европы, полноправной торговле, отмене санкций и т.д. Одно время сербы выменяли Слободана Милошевича на пакет экономической помощи. А сколько стоит Путин?

Что будет происходить дальше

До момента выдачи Путина и Львовой-Беловой МУС остается в режиме частичного "ждуна": судебные слушания in absentia (при отсутствии подозреваемых) не возможны. Однако уже в ближайшем будущем мы можем стать свидетелями обрастания подозреваемых все новыми составами международных преступлений. Также будут выдаваться новые ордера на арест в контексте ситуации в Украине.

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Такой режим ожидания может длиться как десятилетия, так и месяцы, что напрямую связано с ситуацией на поле боя и внутренним политическим климатом в России. В этот период могут быть урегулированы другие важные для жертв деяний Путина и Львовой-Беловой вопросы.

В частности, программы финансовой поддержки для репатриации, реабилитации и реинтеграции, юридическое оформление этих процессов при содействии международного сообщества, групповое возвращение похищенных несовершеннолетних на Родину.

Украине следует обратить внимание на то, о чем сказал Карим Хан в заявлении о выдаче ордеров на арест. Акценты, расставленные прокурором, наталкивают на мысль о потенциальном признании насильственной передачи украинских детей тем, чем она есть на самом деле – геноцидом. А если так, то следует дополнить жалобу в Международный суд ООН о нарушении Конвенции о геноциде. Но это уже совсем другая история.