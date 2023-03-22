Эволюция архитектурной сферы
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Все строится на самоорганизации и ответственности архитектурной и экспертной среды, подкрепляемой неотвратимостью наказания застройщиков за нарушение. Но нарушений там крайне мало благодаря принципиальности и качеству работы архитекторов и экспертов.
Но это не родилось на ровном месте.
Все началось с неотвратимости наказания застройщиков за нарушение. Разумеется, архитекторов и экспертов тоже наказывали, но именно застройщик терпит наибольший ущерб от остановки своего строительства. Застройщик, разумеется, может подать потом иск и пытаться взыскать этот ущерб с архитекторов и экспертов, но откуда у них такие деньги?
Поэтому застройщики очень придирчиво относятся к выбору архитекторов/экспертов – они в пределах своих финансовых возможностей отбирают лучших с безупречной репутацией, чтобы минимизировать собственные риски.
Именно ответственный подход застройщика и является тем фактором, что привел к эволюции архитектурной и экспертной среды – безответственные не выживали, а лучшие получали лучшие заказы и обеспечивали качество работы всех собственных гильдий.
Система под угрозой деградации
А что заложено в законопроект 5655? Там устанавливаются противоположные западным условия.
Реформаторы полностью освобождают застройщиков от негативных последствий нарушений архитекторов и экспертов. В законопроекте 5655 застройщик должен получить право на строительство и просто строить в соответствии с проектом, на который это право получено.
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То есть, законопроект 5655 наделяет архитекторов и экспертов правом продавать застройщикам индульгенции в нарушение законодательства.
Если западному застройщику выгодно заплатить архитектору и эксперту за максимально качественный и законный проект, то украинскому застройщику выгодно будет заплатить за проект с максимумом нарушений для максимальной доходности.
Наиболее востребованными в Украине станут максимально беспринципные архитекторы и эксперты – именно их будут искать застройщики, чтобы за дополнительную компенсацию риска штрафа купить себе индульгенцию. И именно это станет движущей силой эволюции нынешней архитектурно экспертной среды, что приведет к окончательной деградации системы.
Иными словами, в случае вступления в силу законопроекта 5655, начнется мощный негативный "естественный отбор". Он не оставит никаких шансов на выживание ответственных профессионалов – они будут вынуждены либо отказаться от принципов, либо эмигрировать из Украины.