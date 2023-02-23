Именно этот документ создает все обстоятельства для совершения идеального преступления – когда преступление есть, а виновного назвать невозможно.

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Турецкий карт-бланш для строителей

Что такое идеальное преступление? Когда улик, чтобы найти виновного, просто нет? Это так.

Впрочем, бывают ситуации, когда доказательств достаточно и косвенных виновников много, но непонятно, кого же привлечь к ответственности – ведь действия (сознательные или нет) очень многих людей привели к плачевным последствиям. Одним словом, виновников слишком много – и кого тогда наказывать, и кто виноват больше?

В случае Турции – где-то так.

Сейчас турецкие власти пытаются переложить всю ответственность на застройщиков. После катастрофы в стране начали арестовывать застройщиков и генподрядчиков. Но если быть откровенным и справедливым – а как же многие строительные амнистии по инициативе власти?

Кто больше виноват – строившие с нарушениями застройщики или государственная власть, которая своими амнистиями это поощряла? Этого и без коррупции, о которой активно говорят, более чем достаточно.

В свое время турецкое правительство, преследуя цель экономического подъема, сделало ставку на застройщиков и дало им карт-бланш. Ничего не напоминает? Никаких параллелей с послевоенной Украиной? Но об этом чуть ниже по тексту.

Тем временем, New York Times пишет, что турецкие чиновники "изменили городские горизонты крупными проектами жилых зданий. Часто они возводились в спешке, без должного контроля качества".

А дальше было еще хуже – в Турции фактически начали узаконивать постройки с нарушениями.

Только в опасной сейсмической зоне в Турции за последние десять лет было "амнистировано" примерно 75 тысяч зданий! Масштабы поражают…

Построил здание без соответствующих сертификатов норм безопасности, легально заплатил штраф – и "дело в шляпе". Безопасность? Ну и так уже построили, чего уж там…

В то же время, на бумаге турецкие стандарты безопасности строительства оставались одними из лучших в мире и вроде бы регулярно обновлялись специальными правилами для сейсмоопасных регионов. Хотя турецкие специалисты не один год били в набат: здания строят без должного контроля и это может привести к разрушениям.

Результат сейчас наблюдаем все вместе, как говорится, в прямом эфире.

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Про параллель Турция – Украина. Ну и закон 5655

Все мы верим в скорую победу Украины. Но скажу прямо: я боюсь того, что начнется на следующий день. Особенно в строительной сфере. Особенно – на фоне действия закона 5655. В случае если президент его все-таки подпишет – это будет Турция №2.

Цель будет благородной, как и у турецкого правительства, – экономический подъем, простимулированный восстановлением страны.

Безумные темпы строительства, ускоренный процесс выдачи разрешений, частный контроль, бесполномочное местное самоуправление и автоматическое принятие в эксплуатацию. Купленные бумажки, которые как поданные документы регистрирует электронная система, а на стройке – пусть будет Божья воля. Такой реальность закона 5655 будет в действии.

И для сравнения турецкое дежавю: в последние годы в этой стране получать разрешения на строительство стало легче, вместо этого послабились проверки со стороны органов контроля. Компании, уполномоченные правительством проводить проверки, турецкие застройщики просто подкупали. Проекты отвечали строительным нормам только в начале строительства, в конце – это была совершенно другая ситуация.

Истории до боли похожи.

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Какой преступник не мечтает совершить "идеальное преступление" и остаться безнаказанным? Он тщательно планирует, продумывает мельчайшие детали, готовит алиби. Такое впечатление, что именно этим занимаются те, кто так лоббирует закон 5655. Может, иногда неосознанно. Но это не меняет дела.

Потому что закон 5655 – не о безопасности строительства, а о карт-бланше уже для украинских застройщиков. Нельзя ставить рекорды по выдаче разрешений, оправдываясь воображаемыми цифрами взяток. Нельзя держать второй год без надлежащего контроля строительства, несмотря на то, что страна находится в войне.

Нельзя приравнивать сертифицированных и опытных архитекторов к проектантам, получившим вчера соответствующую бумагу на деятельность. Нельзя отдавать на доверие застройщикам ввод зданий в эксплуатацию – я об автоматизации этого процесса.

В результате это все – о безопасности!

В Украине не бывает землетрясений? Бывают, хоть и не так часто. Но ведь и требования к строениям у нас не такие, как в Турции. Так что, даже ими надо пренебрегать и строить как-нибудь?

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О цене вопроса

В результате строительных амнистий в Турции бюджет страны получил 3,1 миллиарда долларов поступлений. Но какую цену заплатила Турция теперь…

Я искренне не хочу, чтобы такую цену когда-нибудь заплатили украинцы.