Китай хочет, чтобы война никогда не начиналась

Китай выступит с набором красивых слов, упакованных в правильные предложения, которые на европейский, в том числе и украинский, слух и взгляд будут лишены всякого смысла.

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Он будет против войны, за мир. За территориальную целостность против нарушения границ. Против использования ядерного оружия. Против поставок оружия Украине. Против давления на Россию. Против военных преступлений. Против репараций. За немедленное использование принципа взаимного уважения. За диалог заинтересованных сторон. За ответственное лидерство в международных отношениях. За признание общей судьбы человечества и ответственности за будущее. И так далее.

Позицию Китая по отношению к российско-украинской войне я уже неоднократно описывал. Китай хочет, чтобы эта война никогда не начиналась, а поскольку она уже идет, то чтобы ее не было на мировой повестке дня, как будто она никогда не начиналась.

Пекин думает только о себе

Китай точно не на стороне России. Китай также никогда не будет на стороне Украины. Китай на стороне Китая. Поэтому Китай не станет активным игроком в нынешнем противостоянии.

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Своим "мирным планом", который окажется не мирным и не планом, Китай пришлет всем сторонам только одно сообщение: он большой игрок, и все нужно делать так, чтобы его интересы были учтены. Каким способом учесть интересы Китая – отдельный вопрос.

Мы не привлечем Китай на нашу сторону, но мы можем привлечь его на сторону послевоенного мира. Мира после нашей победы.