Грозный – передовая для россиян

Эти двое рано или поздно должны были встретиться и обнюхать друг друга. Именно это наконец и произошло. Итак, проанализируем этот цирк.

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В интервью было много разговоров о фронте, так что записать его решили почти на передовой – в Грозном. Вы, конечно, скажете, что Грозный – не передовая, а глубокий тыл. Но вы ошибаетесь. Тыл для Кадырова, как и для любого другого российского чиновника – это Дубай. А Грозный – это всего 800 километров от Украины. То есть это город, расположенный в зоне потенциального действия боевых голубей.

Я совсем не удивлюсь, если на годовщину полномасштабного вторжения в Украину глава Чечни на всякий случай сбежит со своей родины как можно дальше.

Так что же рассказал миру генерал-полковник первого армейского тикток корпуса? Какие новые победы он обещает? Что новое русская армия взяла за минувшие сутки? Ведь всем известно, что "самую правдивую" информацию всегда озвучивает именно Рамзан Кадыров? Послушаем же.

Скабеева спрашивает Кадырова о переговорах: видео

Что переговоры? А как же взятие Киева? Отменяется?

Кадыров рассказывает о переговорах "с народом": видео

А нет, переговоры все-таки будут, но не с Зеленским.

Кадыров придумывает прилагательные для Зеленского: видео

Похоже, почетный академик России на уроках русского языка сейчас изучает программу за 6-й класс – слова, взятые из других языков. Все на "ист".

Кстати, мы подсчитали, сколько раз за 20 минут интервью Кадыров сказал "дон". 347. Я напомню, что это член высшего совета партии Единая Россия, герой России и почетный академик Российской академии естественных наук. Два российских вуза выдали Кадырову дипломы о получении высшего образования, а последние 19 лет он еще считается слушателем Российской академии государственной службы при президенте страны. В России у Кадырова в 3 раза больше наград, чем у академика Сахарова.

Мычание от Кадырова

Скабеева поставила Кадырову заранее подготовленный вопрос якобы от всех россиян о том, что они боятся, что война будет длиться десятилетиями. Вот тут академик и поплыл – ему не удалось запомнить текст.

Кадыров начал нести непонятную чепуху:

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Дальше было много неразборчивого текста, какого-то мычания, рассказов о "господине" Гитлере и т.д. Похоже, даже Скабеева пожалела, что приехала на это интервью.

Позже показали фирменный номер российской пропаганды – Кадыров заявил, что армия государства-агрессора воюет максимум на 19%. И вот теперь возникает вопрос – если Россия ворвалась в Украину, чтобы в России был мир, как говорит Кадыров, то почему она воюет на 19%? То есть российские власти хотят мира в своей стране всего на 19%? Это значит, что на 81% они хотели, чтобы война все-таки пришла в Россию?

Может ли дело в том, что кремлевская пропаганда просто сломалась раз и навсегда и уже не в силах объяснить происходящее не только собственным массам, но и самой себе?

Скабеева получает удовольствие, когда кто-то из ее братвы оконфуживается на камеру. Поэтому она решила добить путинского конюха Кадырова вопросами, на которые никто в России ответа не имеет.

Пропагандистка спросила Кадырова о "красных линиях": видео

Кадыров больше никого не пугает

После еще нескольких таких вопросов Кадыров сдерживал слезы и думал только о том, когда эта ненормальная уже поедет обратно в Москву. Что бы он смог наконец вернуться к своим действительно важным государственным вопросам – гладить лошадей и нестись по центру города на джипе с тонированными окнами. Однако великому сыну России приходится терпеть и 1875 раз "клясться" захватить Киев или хотя бы районный центр.

О чем говорит это интервью?

Московские маньяки или сознательно начали сливать своего заброшенного наместника, чтобы повесить на него всех собак за поражение в войне;

или Москва просто теряет контроль над своими "говорящими головами".

Более неубедительное и откровенно позорное интервью трудно даже вообразить. Кадырова всегда использовали для того, чтобы давить на самое популярное среди россиян свойство – первобытный страх перед всем. Если еще в 2022 году он как-то справлялся с ролью пугалки, то теперь окончательно перешел в пугало.

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Сам же он, несмотря на все свои интеллектуальные способности, на животном уровне догадывается, что его хозяевам скоро придет конец. Кадыров до сих пор что-то лепечет о правильности действий Путина, но уже совсем без энтузиазма.

Все его силы сейчас идут на то, чтобы почувствовать: кто станет следующим хозяином России и в какой момент нужно сделать свой коронный номер – предательство. Однако сейчас не чеченского народа, а самого Путина. Хотя военный преступник Кадыров не догадывается, что это ему не поможет.

Смотрите полный видеоблог Арсена Цимбалюка: