Что влияет на решение компаний уйти или остаться в России

Но здесь нужно понимать, что количество не всегда равно качеству. Потому что может пойти одна компания и влияние на экономику будет больше, чем от того, что 100 компаний останется.

Читайте также Как дела Украины против России открывают новую страницу для Европейского суда

Итак, кто остается в России? Во-первых, вероятность того, что компания останется в России, зависит от того, насколько российский рынок для компании критичен. К примеру, Microsoft очень легко одобряет решение покинуть рынок России, потому что для него доходы от российского рынка не принципиальны. Компания вообще 85% дохода получает на американском рынке, а все остальные, очень часто, находятся в пределах статистической погрешности. Для того же "Ашана" рынок России один из важнейших.

Во-вторых, возможность очень сильно зависит от страны происхождения бизнеса. Давление общества на компанию, если бизнес в России сохраняется, в Великобритании и во Франции будет совершенно разное. И вот с "Ашаном" у нас есть французская история.

Частным компаниям безразлично на биржи

И третье и очень важное. Частные компании с большей вероятностью останутся на рынке России, чем те компании, акции которых торгуются на бирже. На стоимость акций оказывает очень негативное влияние, если бизнес остается в России. Это важно для акционеров, поэтому становится важным и для менеджмента.

Если же компания частная и является собственностью, например, одной семьи, то такие владельцы менее чувствительны к общественному давлению. Например, тот же "Ашан" является частной компанией и ему безразлично, что там происходит на биржах.

Как "Райффайзенбанк" попался в ловушку

Здесь мы приходим к истории "Райффайзенбанка", ведь это публичная компания, которая осталась в России. Оставим за скобками конспирологические версии о том, что там хранится золото партии еще со времен Советского Союза и банк является филиалом ГРУ, ФСБ или еще кого-то.

Просто решим, что менеджмент и ведущие акционеры банка оказались алчными людьми, которые решили оставить банк в России, тем более что российский рынок важен для этого банка. Так уж случилось, что исторически "Райффайзенбанк" двигался к востоку от Австрии. Почему это произошло, это, наверное, предмет другого исследования.

Что получил банк в результате? С одной стороны, рекордные прибыли на российском рынке, составляющие большую часть доходов этой группы. С другой стороны, акционеры не очень счастливы по этому поводу. Посмотрите на графики.

Как изменилась стоимость акций европейских банков

Год спустя, когда началась война, стоимость акций всех европейских банков пошла резко вниз. Однако индекс стоимости банковских акций показывает, что другие финансовые учреждения возобновили свою капитализацию за последний год. Но только не "Райффайзенбанк", которому дополнительно сейчас прилетело от американцев, которые будут изучать, не заслуживает ли банк санкции.

Вот вам и доходы. Дополнительно ситуацию украшает тот факт, что вывести доходы из России "Райффайзенбанк" не может. Это запрещено. Все деньги, которые они зарабатывают в России, остаются в России. Фактически банк оказался в ловушке для обезьян.

Коренные жители Бразилии используют ловушку для обезьян под названием кумбука. Они вырезают отверстие в тыкве, но такой величины, чтобы у него могла продвинуться обезьянья рука, затем кольцом прикрепляют тыкву к земле, а внутрь кладут приманку, как правило, банан. Безумная обезьяна хватает банан, но руку с зажатым в ней бананом она вытянуть не может. И она не желает выпустить банан. Так животное попадает в ловушку, сидит с тем бананом и ждет, когда за ним придут. Прямо как австрийский банк.

Могут ли они дождаться успеха? Теоретически да. Когда-то звезды станут так, что Владимир Путин внезапно умрет, из тюрьмы выйдет Алексей Навальный и Scorpions снова приедут на Красную площадь петь "Wind of Change". Но станут ли? Поэтому акционеры австрийского банка могут чувствовать себя тупыми обезьянами.