ЕСПЧ охватил максимальные пределы российской агрессии

Теперь так называемое "большое дело по Донбассу" стало еще больше.

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Межгосударственное дело "Украина и Нидерланды против России" (№8019/16, 43800/14, 28525/20) касается нарушений Россией прав человека на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с 2014 года. В ней уже есть промежуточное решение о приемлемости дела, в котором подтверждено захват Россией Донбасса весной 2014 года.

25 января 2023 года ЕСПЧ вынес решение по делу "Украина и Нидерланды против России" о приемлемости, где признал присутствие российских войск на Донбассе как минимум с апреля 2014 года, и отдельно указал, что эффективный контроль России над так называемыми "Л/ДНР" сохранялся по меньшей мере к началу 2022 года. Таким образом, суд охватил максимально возможные временные рамки, рассматриваемые по этому делу.

Заявление же о полномасштабном вторжении "Украина против России (Х)" (№11055/22) было подано 23 июня 2022 года и касается нарушений Россией прав человека на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Кстати, ему предшествовало несколько обращений в ЕСПЧ за обеспечительными мероприятиями, начиная с 28 февраля 2022 года.

Хотя дела касаются разных временных периодов, однако их предмет имеет одинаковый контекст – агрессия России: то ли в так называемом "гибридном виде", который мы наблюдали с 2014 года, то ли в виде полномасштабного вторжения в Украину с 24 февраля 2022 года.

Чем важно объединение дел

Объединение дел значительно облегчит работу судьям ЕСПЧ, ведь по делу "Украина и Нидерланды против России" уже представлен большой массив доказательств. Они необходимы для понимания логики действий России, начиная с 2014 года и предпосылок широкомасштабного вторжения в Украину, которые являются предметом рассмотрения дела "Украина против России (Х)".

ЕСПЧ будет гораздо проще проследить умышленную политику России, направленную на уничтожение украинцев и их идентичность. "Русский мир", который Россия насаждает на оккупированных территориях Украины, проявляется в многочисленных убийствах, похищениях, пытках, посягательстве на частную и семейную жизнь, уничтожении имущества, дискриминации по языку, вероисповеданию, взглядам. Все это часть официальной политики России с 2014 года, и она получила продолжение на тех территориях Украины, которые государство-агрессор захватило после 24 февраля 2022 года.

Именно поэтому с точки зрения продолжительности нарушений Россией прав человека на территории Украины объединение этих межгосударственных дел в ЕСПЧ является логичным и правильным решением.

Кроме того, оно позволяет юридически закрепить факт того, что вторжение России в Украину в феврале 2022 года существует не отдельно от общего контекста противостояния с Россией и не находится "в вакууме" само по себе.

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Оно подтверждает, что гибридная агрессия, активная фаза которой началась в 2014 году, есть закономерными и умышленными действия России в целом. То есть все это ложится в общую "картину" и парадигму агрессивных планов Кремля по отношению к нашему государству.

Ключевой задачей правительства Украины по межгосударственным делам в ЕСПЧ является доказательство того, что нарушения прав человека, которые совершает Россия на территории Украины с 2014 года, непрерывны. Они происходят за согласием Москвы, и по своей сути являются целенаправленной политикой России.

Новая страница для ЕСПЧ

Министерство юстиции Украины уже достигло отличных результатов на этом направлении – у нас есть решение ЕСПЧ по приемлемости в Крымском деле (дело "Украина против России (по Крыму)", которое ЕСПЧ признал приемлемым 14 января 2021 года и подтвердил захват Россией Крымского полуострова) и теперь в Донбасском ("Украина и Нидерланды против России"), подтверждающие существование так называемой "административной практики" по поводу массовых нарушений прав человека на временно оккупированных территориях.

Объединение дел наилучшим образом покажет, что массовые нарушения Россией прав человека в ходе широкомасштабного вторжения, свидетелями которых стал весь мир, не случайны. Имея доказательства, которые Украина уже подала в ЕСПЧ по делу "Украина и Нидерланды против России", ЕСПЧ четко сможет увидеть, что такие нарушения происходили задолго до 24 февраля 2022 года и только увеличились по масштабам и стали более циничными по своей природе.

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Не стоит упускать из виду и другой победный элемент такого процессуального решения – объединение дел ускорит рассмотрение ЕСПЧ дела о полномасштабном вторжении. По делу "Украина и Нидерланды против России" ЕСПЧ уже перешел к производству по существу, что поглощает необходимость пройти тот же этап по делу "Украина против России (Х)", а значит, Украина экономит по меньшей мере год – два (а на самом деле гораздо больше) в этом процессе с точки зрения тайм-лайна рассмотрения этих дел ЕСПЧ.

В заключение следует указать, что решением об объединении межгосударственных дел ЕСПЧ открывает для себя новую страницу своего функционирования. Ведь еще никогда в истории этого суда не находилось столь масштабных по объему, комплексности, временным рамкам и важности (никого не умаляя, конечно) дел, которые важны не только для двух сторон дела, но и для международного сообщества и правопорядка в целом.