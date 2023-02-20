1130 километров дороги позади

На 27 день марафона, в воскресенье, я наконец-то дошел в Днепр. Еще никогда так не радовался цивилизации: тротуарам, толпе, светофорам, большим зданиям. Такая дорога гораздо интереснее.

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Несколько дней раньше я мог увидеть одну деревню и один ресторан. Кстати, в пятницу я познакомился с одной компанией в ресторане, так после нашего разговора они дали мне 2 тысячи гривен наличными.

Сейчас дорога гораздо интереснее. В Днепре я встретился с несколькими знакомыми. Интересно, что 3 километра дороги мне светил только зеленый цвет светофора.

Я в большинстве случаев позитивный человек. Так что со мной все хорошо. Все больше и больше жду конца марафона. Ребята на передовой уже тоже меня заждались.

Волонтер прошел пешком уже 1130 километров / Фото Петра

Вчера получил плохие новости. Чешский парамедик из батальона "Карпатская Сечь" написал мне, что погибли двое украинских военных, а двое добровольцев из Чехии и Словакии получили ранения головы. Я каждый день звоню ребятам на передовую и спрашиваю, как они.

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Петр перестал проверять суммы на счетах

Чудо не произошло, и цифры на счетах сбора кардинально не увеличились. Однако я уже перестал каждую минуту проверять поступления. Сколько будет денег – столько будет. От этого я не перестану помогать Украине и украинским военным.

Если нечем будет помогать, могу пойти работать водителем на передовую. Эвакуировать раненых. Тот, кто хочет помочь, найдет способ.

Сейчас на счетах сбора 151,2 тысячи крон, 80,8 тысячи гривен и 372 евро. Напомню, что все собранные деньги пойдут на покупку необходимого для украинских защитников. Я благодарю всех, кто меня поддерживает.

Обратите внимание! Поддержать сбор Петра можете и вы:

банка Monobank – по ссылке;

карточка "Ощадбанк" – 4790 7299 1942 5850 (Иван Шманьо).