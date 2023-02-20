Важный нюанс наполеоновских планов врага

Очевидно, что командование оккупационного войска сделало выводы из угледарской бойни. Вот только не те.

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Вывод российского командования оказался до примитивного прост – функционал среднестатистической российской БТГр в наступлении не вытягивает даже километра фронта. Значит, нужно больше зиккуратов! БТГр на километр фронта...

Уже можно говорить о концентрации в районе Орехова более 10 БТГр. Основные локации для наступления:

Роботино,

Пятихатки,

Новопокровка.

До 24 февраля они смогут сконцентрировать с этих направлений до 15 и более БТГр и, судя по движению, продолжат.

Так что вражеское командование планирует насытить фронт возле Орехова в пропорции 3 – 4 БТГр на километр. В общем, звучит как масштабное наступление и все такое. Однако уже традиционно во всей этой апокалиптической схеме есть нюанс.

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Почему затяжное наступление врага – провальное

Для того чтобы наступать в Запорожской области узким фронтом, россияне оголяют тылы. Резерва для затяжного наступления нет. Материально-техническое обеспечение наступления начнет снижаться уже на 3 – 5 день интенсивных боевых действий.

Орехов вполне может стать для россиян очередным Угледаром, но еще более затяжным. Ресурса, при всех видимых проблемах, хватит оккупантам на 3 недели активных рефлексий с поступательным угасанием. А когда ресурс подрежется...

Ресурс истощен, тылы ослаблены, материально-техническое обеспечение рвется по швам, система управления начинает давать сбой... Чем может завершиться история с таким сценарием? Думаю, ответ и так очевиден.