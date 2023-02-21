Визит Байдена – интрига дня

И вот неожиданно, 20 февраля 2023 года, перед годовщиной широкомасштабного вторжения России, президент США Джозеф Байден посетил Украину. Чем очень удивил не только украинскую, но и мировую общественность.

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Примечательно, что поездка Байдена в Киев до последнего держалась в тайне. Все из-за соображений безопасности.

По сообщениям, президент и другие чиновники США неоднократно отрицали наличие каких-либо других планов, кроме визита в Польшу. Даже в обнародованном накануне Белым домом расписании, в промежутке между пребыванием в Вашингтоне и посещением Варшавы Киев не упоминался вообще.

Однако утро понедельника в столице показало, что неизвестный гость высокого уровня должен наведаться. А поскольку много говорили о Польше, то начали появляться предположения – не решил ли Джо сделать "крюк" и не погостить в сердце Украинского государства.

После непродолжительной интриги в сети наконец-то появилась запись, на которой президент США под звуки воздушной тревоги чествовал погибших защитников Украины на Михайловской площади. А потом и приветствие Президента Украины Владимира Зеленского.

"Джозеф Байден, добро пожаловать в Киев! Ваш визит является важнейшим знаком поддержки для всех украинцев", – поздравил гостя украинский политик.

Начали распространяться фотографии и медийные репортажи. А затем и сам лидер США сделал сообщение в соцсети с причинами своего визита.

"С приближением годовщины жестокого вторжения России в Украину я сегодня нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", – сообщил Байден.

Мощный сигнал от Байдена

Это действительно случилось! Наконец-то граждане Украины дождались возобновления традиции посещения их государства американскими руководителями. Да еще, что важно, во время наибольшего испытания в новейшей истории, когда такого рода поддержка на вес золота.

Интересно, что визит Байдена в Киев является первым в истории визитом главы США в зону боевых действий, где не воюют солдаты из его страны. Поэтому символизм и историчность события бесспорны.

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"Это беспрецедентное событие", – прокомментировал визит Байдена в Киев доктор Марчин Фатальский из Института американских студий и польской диаспоры Ягеллонского университета.

Запад воспринимает войну в Украине как свою

Приезд Байдена также показатель того, что победа Украины непременно наступит. Ведь жест солидарности, олицетворяющий визит, показывает, что для Штатов война так же важна, как и конфликты, в которых была пролита американская кровь. И учитывая, что США являются главной силой НАТО, а, следовательно, и всего коллективного Запада, можно уверенно утверждать, что свободный мир воспринимает войну как свою и что будет бороться за Украину до победного конца.

"Это самая великая война в Европе за три четверти века. И вы побеждаете вопреки ожиданиям всех, кроме ваших собственных. Мы уверены, что вы будете продолжать побеждать", – заявил Байден во время выступления на киевской пресс-конференции.

Но самый большой сигнал от Байдена заключается в том, что именно он, а не Владимир Путин, чувствует себя в Киеве как дома. И чтобы еще раз подкрепить слова действиями, американский лидер анонсировал выделение нового пакета военной помощи на 500 миллионов долларов, а также введение новых санкций против России.

На этом европейское турне Байдена не завершилось. После посещения Киева американский лидер отправился в Польшу, где 21 февраля в Варшаве состоится запланированная встреча с президентом Анджеем Дудой и выступление с речью перед польским народом в саду Королевского замка. А 22 февраля – участие во внеочередном саммите Бухарестской девятки – объединение, состоящее из девяти стран на восточном фланге НАТО.

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Следовательно, сила Запада уверенно набирает обороты. И двигателем этого процесса является Украина, на территории которой решается будущая судьба всей человеческой цивилизации. Именно поэтому лидер США первым делом посетил украинскую столицу, ведь хорошо понимает, где творится история.