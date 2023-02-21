Візит Байдена – інтрига дня

І ось несподівано, 20 лютого 2023 року, перед роковинами широкомасштабного вторгнення Росії, президент США Джозеф Байден відвідав Україну. Чим неабияк здивував не лише українську, а й світову громадськість.

Актуально Путін пережив приниження на найвищому рівні

Примітно, що поїздка Байдена до Києва до останнього трималася у таємниці. Усе через міркування безпеки.

За повідомленнями, президент та інші високопосадовці США неодноразово заперечували наявність будь-яких інших планів, окрім візиту до Польщі. Навіть в оприлюдненому напередодні Білим домом розкладі, в проміжку між перебуванням у Вашингтоні та відвідуванням Варшави, Київ не згадувався взагалі.

Однак ранок понеділка в столиці показав, що невідомий високий гість має до неї навідатися. А оскільки багато говорили про Польщу, то почали з'являтися припущення – чи часом Джо не вирішив зробити "гак" і не погостювати в серці Української держави.

Після нетривалої інтриги в мережі нарешті з'явився запис, на якому президент США під звуки повітряної тривоги вшановував загиблих захисників України на Михайлівській площі. А потім і привітання Президента України Володимира Зеленського.

"Джозеф Байден, ласкаво просимо до Києва! Ваш візит є надзвичайно важливим знаком підтримки для всіх українців", – привітав гостя український керманич.

Почали ширитися світлини та медійні репортажі. А згодом й сам лідер США зробив допис у соцмережі із причинами свого візиту.

"З наближенням роковин жорстокого вторгнення Росії в Україну я сьогодні перебуваю у Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України", – повідомив Байден.

Потужний сигнал від Байдена

Це дійсно сталося! Нарешті громадяни України дочекалися відновлення традиції відвідування їхньої держави американськими очільниками. Та ще й, що важливо, під час найбільшого випробування в новітній історії, коли такого роду підтримка є на вагу золота.

Цікаво, що візит Байдена до Києва є першим в історії візитом глави США до зони бойових дій, де не воюють солдати з його країни. Тож символізм та історичність події є беззаперечними.

Цікаво Імпорт не допоможе: як Україні створити найбільший у світі будівельний ринок

"Це безпрецедентна подія", – прокоментував візит Байдена до Києва доктор Марчін Фатальський з Інституту американських студій і польської діаспори Ягеллонського університету.

Захід сприймає війну в Україні як свою

Приїзд Байдена також є показником того, що перемога України неодмінно настане. Адже жест солідарності, який уособлює візит, показує, що для Штатів війна є такою ж важливою, як і конфлікти, в яких була пролита американська кров. І з огляду на те, що США є головною потугою НАТО, а, отже, й усього колективного Заходу, можна впевнено стверджувати, що вільний світ сприймає війну, як свою, й що буде боротися за Україну до переможного кінця.

"Це найбільша війна в Європі за три чверті століття. І ви перемагаєте всупереч очікуванням усіх, крім ваших власних. Ми певні, що ви продовжуватимете перемагати", – заявив Байден під час виступу на київській пресконференції.

Та чи не найбільший сигнал від Байдена полягає у тому, що саме він, а не Владімір Путін, почувається в Києві, як удома. І щоб вкотре підкріпити слова діями, американський лідер анонсував виділення нового пакету військової допомоги на 500 мільйонів доларів, а також впровадження нових санкцій проти Росії.

На цьому європейське турне Байдена не завершилося. Після відвідування Києва американський лідер вирушив до Польщі, де 21 лютого у Варшаві має заплановану зустріч із президентом Анджеєм Дудою та виступ з промовою перед польським народом у саду Королівського замку. А 22 лютого – участь у позачерговому саміті Бухарестської дев'ятки — об'єднання, що складається з дев'яти країн на східному фланзі НАТО.

Важливо Цивілізація після кількох днів "пустелі": 28 день марафону чеха на Донбас

Відтак, сила Заходу впевнено набирає обертів. І рушієм цього процесу є Україна, на території якої вирішується майбутня доля усієї людської цивілізації. Саме тому лідер США першим чином навідався до української столиці, адже добре розуміє, де твориться історія.