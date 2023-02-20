Удар по Кремлю

Недоімперія байдужа до втрат, однак вона дуже болісно переживає поразки. Особливо ті, які вона сприймає як приниження.

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Візит президента США Джо Байдена до Києва для Кремля – це приниження найвищого рівня.

Мені доводилося бувати у Білому Домі та стикатися з їхніми протоколами безпеки для першої особи. Байдена охороняють найретельніше у світі. Ну, звісно, що після Кім Чен Ина та Владіміра Путіна. Служба безпеки США має право заборонити президентові США виконувати ті чи інші дії, навіть якщо він наполягає.

Взаємодія між спецслужбами США та Росії таки існує

Проте візит відбувся. Для мене це означає не лише безпрецедентну рішучість керівництва США продемонструвати те, що воно контролює те, що відбувається у світі, а й те, що між спецслужбами США та Росії таки існує взаємодія. Інакше візиту не було б.

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Це, з одного боку, мінімізує ризики ядерного апокаліпсиса, а з іншого – робить переговори з недоімперією наприкінці літа практично неминучими. Тому що прагнення переговорів є суттю політики в демократичних країнах. При цьому жодних гарантій результативності переговорів немає і не може бути.