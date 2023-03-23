Лавров решил не оправдывать Путина

Необходимость их арестовать связана с вероятными военными преступлениями, которые они совершили. А именно с депортацией детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

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Для большинства из нас очевидно, что это начало большого процесса, по итогам которого за решеткой окажутся десятки тысяч россиян, совершивших военные преступления против украинцев. Также результатом этого процесса станет признание действий россиян геноцидом против украинского народа.

Они уже чувствуют, что попались.

Итак, первым на ордер для арестанта Путина отреагировало министерство иностранных дел России. Однако почему-то совсем не в лице "крутейшего дипломата", который никогда не полезет за словом в карман. С момента объявления нового статуса Путина от Сергея Лаврова ничего не слышно. Поэтому защищать Путина бросилась пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Как пропагандисты отреагировали на ордер Путину

Она уверяла, что ей и всем россиянам безразличен Международный трибунал. Мол, Россия его и так не признает, а теперь – тем более. Однако уже со временем она поняла, что это звучит совсем неубедительно, как для великого государства. Поэтому спикер МИД опубликовала мощный – как она сам считает – пропагандистский ответ Западу в своем телеграм-канале.



Ответ Захаровой на ордер для Путина / Скриншот

Травля относительно Львовой-Беловой и Леонида Рошаля... Как быстро Путин превратился в Рошаля. Глава Кремля магическим способом исчезает из пропагандистского нытья Захаровой, и вместо него появляется еще один российский пропагандист, притворяющийся врачом.

Захарова пытается хотя бы в информационном пространстве вывести Путина из-под удара. Или – вывести из-под удара саму себя. Ну, чтобы в будущем на заседании Международного суда сказать: "Нет, ну, я же раньше не знала, что Путин – военный преступник. Вот когда вы сказали – я сразу перестала за него заступаться. Я заступалась за Рошаля. К тому же была очень пьяна".

А вот заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев решил, что ему терять нечего. После новостей из Гааги он в своем твиттере включил режим "борзого".



Туалетные угрозы Медведева / Скриншот

Уже всем ясно, что Медведев готов провести остальную часть своей жизни в тюрьме. Потому никакой другой реакции на ордер Путина у него быть не могло.

А вот кому, похоже, совсем плевать и на судьбу Путина, и на собственную репутацию, так это Рамзану Кадырову. Его слуги, похоже, окончательно сорвались с цепей. Авторы телеграм-канала Кадырова начали троллить самого Кадырова.



Цинический пост Кадырова в телеграме / Скриншот

Любитель поднятых хвостов Кадыров, пожалуй, жестоко наказал бы свою свиту за такие высказывания. Но челядь откровенно прикалывается с хозяина, потому что знает, что тот не умеет читать.

Путин стал Волдемортом – его имя уже не называют

Другая пропагандистка Маргарита Симоньян заявила следующее: "Хотела бы я посмотреть на страну, которая по решению Гааги арестует Путина. Минут за восемь. Или сколько там будет составлять время подлета к ее столице".

Симоньян намекает, что в случае ареста Путина в любой стране, Россия сразу же атакует ее баллистическими ракетами. Здесь возникает сразу два вопроса:

а кто же отдаст этот приказ, если ядерный чемоданчик – всегда у Путина;

зачем бомбить страну, в которой арестовали Путина, если там сейчас находится сам Путин.

Симоньян озвучила сокровенную мечту всех российских пропагандистов, военных и чиновников – похоронить деда вживую и столкнуть на него все грехи. Это подтверждают и слова Соловьева, проснувшегося только на 3-й день.

Соловьев принялся угрожать миру ядерным оружием: видео

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Правда, ни он, ни пришедшая к нему в студию Симоньян не упоминают Путина в контексте выдачи ордеров. Блеют что-то о "свободе русского народа".

Смотрите видео, как Соловьев избегает слова "Путин":

Слово "Путин" рядом со словом "Гаага" пропагандистам использовать запретили. Вспоминают они только его приспешницу – Львову-Белову.

Симоньян отрабатывает новую методичку: видео

Вот она – новая методичка. Симоньян всегда первой ее озвучивает. После ордера на арест до них наконец дошло, что приходит конец. Теперь они уже не планируют править миром. Их главной идеей является сохранение хоть какой-то России.

Оно и неудивительно, ведь большинство стран мира согласно международному праву выдадут всех этих преступников суду. А в таких больших государствах как Зимбабве, Венесуэла, Беларусь – вас без особого труда найдет Украина. Бежать некуда.

А вот напуганный и обиженный на Запад Соловьев намека Симоньян пока не понял. Он объявляет всему миру "священную войну". Однако сам уже настолько не верит в собственную чушь, что загоняет себя в состояние какого-то шизофренического транса, чтобы все это сказать.

Маразмы от Соловьева: видео

Поклонников Путина становится меньше

Итак, что у нас есть. Пропаганда и окружение Путина – испуганы. До них очень постепенно начинает доходить, что целыми из развязанной ими войны выйти не удастся. Поэтому кого-то – как Соловьев – бросается в истерику. Кто-то – как Симоньян – пытается создавать новую государственную модель. Это что-то вроде мини-России со столицей в каком-нибудь Красноярске, где все преступники найдут свое убежище. А кто-то – как большинство российских чиновников и пропагандистов – обходит эту тему десятой дорогой.

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Вы заметили, что мы разобрали реакцию всего нескольких пропагандистов? Это потому, что остальные просто молчат. Чем дальше, тем опаснее становится ассоциироваться с Путиным. Да и сам он теряет авторитет среди своих же.

Это далеко не последнее уголовное дело против Путина. Уже очень скоро по другим таким делам на месте Львовой-Беловой может оказаться каждый из российских чиновников и пропагандистов, совершавших преступления. Они это понимают и, возможно, в эти же минуты сливают Западу секретные документы в надежде на сокращение тюремных сроков.

Конечно, через несколько дней пропагандисты пришли в себя и открыли собственное "уголовное дело" в отношении членов Международного суда. Кроме того, чтобы отвлечь внимание своих масс от путинского позора, пропагандисты запустили его двойника в турне по оккупированным территориям.

Смотрите полный видеоблог Арсена Цимбалюка: