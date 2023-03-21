Зона влияния Китая и России

Это произошло в результате атаки на только что открытый золотой рудник "Чимболо".

К теме Пригожин уже усомнился в возможности успеха россиян в Бахмуте

Как выяснилось, эти 9 китайцев работали в одной из многочисленных китайских "внешнеэкономических компаний", наплодивших КПК для финансово-экономической экспансии по всему миру. Главное предназначение этих контор – захват и поглощение любых активов, плохо или неплохо "лежащих" за пределами "империи". В основном – с помощью ростовщичества и банального финансового шантажа.

В случае с 9 телами "китайского происхождения", говорится о фирме, которая занималась этим в ЦАР. Она активно и интенсивно скупала активы в сфере разведки и добычи разнообразных полезных ископаемых, которыми достаточно богата эта страна. Этим китайцам, а соответственно и фирме, в которой они настойчиво трудились во благо КПК, банально не повезло.

Дело в том, что еще 10 лет назад эту страну стали настойчиво обживать неадекватные представители кремлевского режима. Они также активно и интенсивно скупали не только разнообразные активы в ЦАР, но и заодно всю полноту политической власти.

Сначала там появились целые кварталы уютных вилл, несколько мощных местных банков и горнорудных компаний ощутимой российской этимологии. Затем подкупили почти всю местную политическую элиту, причем почти со всеми более или менее значимыми финансово-экономическими "плюшками".

Как Кремль использует ЦАР

Постепенно ЦАР начала переходить "под ручное управление" гавриков из Лубянки и Старой площади. К примеру, только в течение 2021 года Россия "инвестировала" в ЦАР около 15 миллиардов долларов. Кроме того, ЦАР и Россия подписали соглашение о "тесном сотрудничестве в военной сфере", а местного президента "под охрану" (а точнее – под арест) взял российский спецназ.

Также саму страну въехало примерно 1000 "военных советников и инструкторов" (в частности, с характерными нашивками ЧВК "Вагнера"). Они, согласно соглашению, начали "восстанавливать вооруженные силы ЦАР".

Это обновление стало носить, мягко говоря, довольно странный характер. Ведь под военную "охрану" россиян попали почти все более или менее значимые, как в инфраструктурном, так и в финансово-экономическом плане объекты страны.

Конечно, такая неестественная активность кремлевских лепреконов в сердце Африканского континента не встретила особого "понимания" со стороны их контрагентов в других уголках мира. Особенно – в Париже, Пекине и Анкаре. Ведь они имели определенные виды на эту, одну из самых бедных и наименее заселенных стран мира, в которой, к тому же оказались значительные залежи полезных ископаемых – от золота и алмазов, до урана и нефти.

Читайте также Немножко потусил и сразу свалил или приключения Путина в Мариуполе

Формально, сегодня в ЦАР идет гражданская война. "Центральное правительство" и "демократически избранный" (под заботливым наблюдением россиян) президент напряженно борются с вооруженными формированиями "оппозиции" и забегающими на территорию страны суданскими исламистами.

В реальности, россияне тупо и даже не скрыто "отжимают" на территории ЦАР остатки "чужой" собственности и активов. Занимаются этим как раз отряды "Вагнера". В случае с китайцами вагнеровцы, под видом местной оппозиции, решили "отжать" перспективный золотой рудник. Для этого они терроризировали работников регулярными налетами и атаками из джунглей.

От Бахмута до Банги

Однако еще недавно китайская компания не велась на эти провокации. Согласно официальному сообщению, эти 9 китайцев выехали на рудник, чтобы "успокоить инвесторов" и "обеспечить безопасность и бесперебойность работы предприятия".

Скорее всего, эта девятка была либо телохранителями, либо вообще – китайскими военными. После этого инцидента очень скоро на поверхность всплыл тот факт, что ни о каких местных "патриотах за перемены" не может быть и речи. Прииск был явно атакован вагнеровцами в характерной для этой "организации" манере.

Сейчас российские наемники из ЧВК "Вагнера" контролируют по меньшей мере 3 перспективных золотых рудника в ЦАР. Они явно не собираются останавливаться на достигнутом.

Рекомендуем Почему Украине не дают ударные вертолеты: важный нюанс

Некоторые вообще считают, что часть кремлевской элиты готовит для себя в местных джунглях эдакое "запасное Эльдорадо" на всякий случай. Так это или нет – неизвестно. Однако факт остается фактом – Кремль очень активно "лезет" не только в Бахмут, но и в Банге. И что характерно – делает это с помощью той же организации, которая лезла и продолжает лезть за "бахмутской солью".