До Пригожина дошло

Это письмо основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина является элементом его пропагандистской борьбы с главой Минобороны России. Борьба, которая вряд ли приведет к каким-либо реальным последствиям.

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Ведь Шойгу находится в российской политической элите с 90-х годов прошлого века. Он был нужен как бывшему президенту России Борису Ельцину, так и его преемнику Владимиру Путину. Пригожин исключительно человек, который выполняет задачи российских чекистов и не воспринимается ими серьезно.

Вместе с этим в письме Пригожина есть интересны моменты, что глава ЧВК "Вагнера" осознает возможность поражения российских вооруженных сил в Бахмуте.

Не забывайте, что на самом деле никакой разницы между российскими вооруженными силами нет. ЧВК "Вагнера" – это та же часть российских вооруженных сил, как и регулярная армия. Это такие же бандиты. Просто у "Вагнера" есть возможность заниматься вербовкой людей в тюрьмах и позволять себе более серьезные зверства, чем их могут разрешить официально назначенные командиры.

Таким образом, "Вагнера" использует российская армия как штрафбат. У Пригожина от этого появилась определенная мания величия, объясняющая его публичные выступления.

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При этом стоит заметить, что Пригожин действительно боится наступления украинских войск. Он осознает насколько шаткими являются позиции россиян в Бахмуте после нескольких месяцев непрерывного наступления.

В то же время, украинский Генштаб предупреждает, что сейчас враг может сосредоточиться и на Авдеевке, чтобы превратить ее в новый Бахмут.

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Сейчас у россиян нет ни сил, ни возможностей для массированного наступления на украинские позиции. Для того чтобы скрыть отсутствие реальных возможностей наступления на ВСУ, враг организует точечные наступления на несколько городов Донецкой области, чтобы поддерживать состояние войны.

Ведь именно поддержание состояния войны на как можно больший срок – главная политическая задача Путина. Он избрал курс на истощение Украины путём долгой и непрерывной войны. Поэтому действия россиян на всех участках фронта и вписываются в эту задачу Путина, которую может уничтожить украинское контрнаступление.