Защита Родины – самая высокая честь

Однако в 2022 году все приобрело более глобальный характер: война гибридная стала войной настоящей. Для меня это было что-то типа: "Ну, наконец-то! Все маски сброшены".

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Поэтому и мотивация стала более глобальной – защита всего украинского. Мы ведь ведем бой на выживание. Если проиграем, то снова получим десятилетия репрессий, уничтожения культуры и языка, порабощения, жизни в страхе, деградации и регресса.

Я не знаю, когда закончится война, ведь не являюсь экспертом. Однако бойцы нам все еще нужны. Каждый гражданин Украины должен понимать, как я писал выше, что война ведется на выживание. Самая высокая честь – это защита Родины, ее культуры, языка и наследия. Именно на это нацелилась Россия.

Война может найти беглецов и за границей

Поедешь за границу, чтобы сбежать от войны, станешь там никем. Далеко не факт, что эта же война не догонит тебя там. Ведь сейчас наша Украина буквально стала щитом Европы от нашествия дикарей и варваров. Если мы проиграем, то многотысячная закаленная в боях армия зеков из России пойдет дальше, ведь почувствует в себе силу.

Поэтому мотивация для того, чтобы сейчас самостоятельно одобрить решение и пойти на войну проста – встань на защиту родной земли, защиту родных людей, защиту родной культуры. Мы создатели истории и современности. Мы, украинцы, не боюсь высоких слов, защитники Старого света, над которым нависла угроза в виде повторного нашествия орды Бату-хана.

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Пришел ли ты в военкомат добровольно, или тебе вручили повестку где-то на остановке – для государства не имеет значения. Ведь юридически и первый, и второй – мобилизованные. Отношение к добровольцам и мобилизованным от официальных структур одинаково положительное.

Невероятная способность украинцев

Относительно общества – здесь то же самое. Гражданские, с которыми я пересекался, в абсолютном большинстве положительно относятся к вооруженным структурам. Даже больше, чем положительно. Все хотят помочь, подсказать, угостить кофе или сделать скидку при покупке чего-нибудь в магазине.

Особую поддержку ощущаешь во время сборов, которые приходится иногда организовывать. Десятки и сотни незнакомых людей донатят мне, незнакомцу, тысячи гривен. Они доверяют мне и помогают кто чем может. Благодаря этому у нас есть возможность приобрести необходимые для войны вещи: автомобили, дроны и другие штуки.

Это – замечательно, ведь в критических ситуациях Украина превращается в муравейник, где каждый человек (каждый муравей) занимает свое место. Кто носит еду, кто ее добывает, кто строит муравейник, пока другие его охраняют от врага.