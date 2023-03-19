Важный нюанс мобилизации в России

Нынешние потери окупантов заставляют компенсировать ежемесячно 50 тысяч. Речь идет о погибших, раненых, пленных и о ротационных потребностях. Суммарно, ежемесячная компенсация составляет 50 тысяч и больше с перспективой роста.

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Таким образом, командование россиян будет вынуждено развернуть мобилизацию от 50 до 100 тысяч в месяц. Мобилизация 100 тысяч в месяц позволит не только закрыть ежемесячную компенсацию, но и развернуть формирование новых подразделений для создания ударной группировки. Это если в планах россиян есть наступление. Однако в этой системе накопление и формирование есть нюанс.

Благодаря такому процессу группировки в 200 тысяч можно будет собрать через 4 месяца. Процесс подготовки будет продолжаться до полугода, с учетом набора последней 4 группы. Однако если остановить мобилизацию через 4 месяца, кто будет компенсировать? Возникает замкнутый круг.

Если остановится мобилизационный процесс, то группы, предназначенные для формирования ударной группировки, будут вынуждены отправляться не в новое масштабное наступление, а на компенсацию потерь. Но есть еще один очень важный нюанс.

Предположим, российскому командованию удалось собрать 200 тысяч тел. Что дальше? Далее, не только обучение, но и комплектование. Комплектование свыше 300 БТГр. А что такое 300 БТГр? Это 3300 танков, 9900 ББМ, 3600 стволовой артиллерии, 3600 РСЗО и т.д. Это все у России есть?

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Даже если бы было на консервации, то укомплектовать за пол года таким количеством снимаемой с хранения техники было бы невозможно. Не только техникой, но и соответствующим пропорциональным боекомплектом.

К примеру, обеспечить 3300 танков ресурсом выработки ствола – 600 выстрелов. То есть 1,98 миллиона выстрелов. 3600 стволов артиллерии вообще должны иметь пропорцию не менее 2,88 миллиона выстрелов. Минимум! И так далее.

Россия потеряла наступательный потенциал

Есть ли в оккупантов возможность обеспечить эту группировку всем вышеперечисленным?

Так что даже настолько преувеличенно можно говорить, что у России сейчас нет возможности создать полноценную ударную группировку численностью 200 тысяч человек. Более того, ее нынешняя группировка потеряла наступательный потенциал.

В нынешнем состоянии оккупанты способны лишь совершать локационные наступательные/штурмовые действия, причем часто ограничиваясь узким фронтом действий. Важно то, что даже эти возможности постепенно, но уверенно уменьшаются.