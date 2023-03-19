Важливий нюанс мобілізації у Росії

Нинішні втрати окупантів змушують компенсувати щомісяця 50 тисяч. Мовиться про загиблих, поранених, полонених і про ротаційні потреби. Сумарно, щомісячна компенсація становить 50 тисяч і більше, з перспективою зростання.

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Таким чином, командування росіян буде змушене розгорнути мобілізацію від 50 до 100 тисяч на місяць. Мобілізація 100 тисяч у місяць дозволить не лише закрити щомісячну компенсацію, а й розгорнути формування нових підрозділів для створення ударного угруповання. Це якщо у планах росіян є наступ. Однак у цій системі накопичення та формування є нюанс.

Завдяки такому процесу угруповання у 200 тисяч можна буде зібрати за 4 місяці. Процес підготовки ж триватиме до пів року, з урахуванням набору останньої 4 групи. Однак, якщо зупинити мобілізацію через 4 місяці, хто компенсуватиме? Виникає замкнене коло.

Якщо зупиниться мобілізаційний процес, то групи, призначені для формування ударного угруповання, будуть змушені вирушати не в новий масштабний наступ, а на компенсацію втрат. Є ще один дуже важливий нюанс.

Припустимо, російському командуванню вдалося зібрати 200 тисяч тіл. Що далі? Далі, не лише навчання, а й комплектування. Комплектування понад 300 БТГр. А що таке 300 БТГр? Це 3300 танків, 9900 ББМ, 3600 стовбурової артилерії, 3600 РСЗВ тощо. Це все в Росії є?

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Навіть, якби було на консервації, то укомплектувати за пів року такою кількістю техніки, що знімається зі зберігання, було б неможливо. Не лише технікою, а й відповідним, пропорційним боєкомплектом.

Наприклад, забезпечити 3300 танків ресурсом вироблення ствола – 600 пострілів. Тобто 1,98 мільйона пострілів. 3 600 стволів артилерії взагалі повинні мати пропорцію щонайменше 2,88 мільйона пострілів. Мінімум! І так далі.

Росія втратила наступальний потенціал

Чи є в окупантів можливість забезпечити це угруповання всім перерахованим вище?

Отож навіть настільки перебільшено можна говорити про те, що у Росії зараз немає можливості створити повноцінне ударне угруповання чисельністю 200 тисяч людей. Ба більше, її нинішнє угруповання втратило наступальний потенціал.

У нинішньому стані окупанти здатні лише здійснювати локаційні наступальні/штурмові дії, причому часто обмежуючись вузьким фронтом дій. Важливо те, що навіть ці можливості поступово, але впевнено у них зменшуються.