Лише за минулу добу наші захисники знищили 760 загарбників. У Генштабі наголошують, що точний підрахунок втрат ворога ускладнюють активні бойові дії.

Варте уваги Забезпечує величезні втрати ворога: як працює "сітка смерті ЗСУ"

Втрати Росії у техніці