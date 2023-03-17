Лише за минулу добу наші захисники знищили 760 загарбників. У Генштабі наголошують, що точний підрахунок втрат ворога ускладнюють активні бойові дії.

Варте уваги Забезпечує величезні втрати ворога: як працює "сітка смерті ЗСУ"

Втрати Росії у техніці

  • танків – 3 506 (+2);
  • бойових броньованих машин – 6 823 (+13)
  • артилерійських систем – 2 552 (+13)
  • РСЗВ – 504 (+1);
  • засобів ППО – 265;
  • літаків – 305;
  • гелікоптерів – 290 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 145;
  • крилатих ракет – 907;
  • кораблів/катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 401 (+7);
  • спеціальної техніки – 258 (+1).