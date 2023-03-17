Лише за минулу добу наші захисники знищили 760 загарбників. У Генштабі наголошують, що точний підрахунок втрат ворога ускладнюють активні бойові дії.
Варте уваги Забезпечує величезні втрати ворога: як працює "сітка смерті ЗСУ"
Втрати Росії у техніці
- танків – 3 506 (+2);
- бойових броньованих машин – 6 823 (+13)
- артилерійських систем – 2 552 (+13)
- РСЗВ – 504 (+1);
- засобів ППО – 265;
- літаків – 305;
- гелікоптерів – 290 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 145;
- крилатих ракет – 907;
- кораблів/катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 401 (+7);
- спеціальної техніки – 258 (+1).