Тимчасово виконуючий обов'язки начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ розповів, що наші бійці досягають до далекобійної зброї ворога. Натомість вороги до нашої – ні.
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Як ЗСУ створили "сітку смерті" для росіян
Полковник Сергій Баранов розповів, що західні партнери України навіть стверджують, що Збройні Сили України створили надзвичайний "кілнет" або "сітку смерті ЗСУ".
Мовиться про те, що ми навчилися комплексним вогнем усіх засобів ракетно-артилерійського ураження забезпечувати успішний наступ піхоти. За статистикою, до 80 % втрат росіян у бойовій техніці й живій силі – це наша робота,
– розповів полковник.
Тимчасово виконуючий обов'язки начальника Головного управління бойових ударних систем Генштабу ЗСУ пояснив, як це відбувається. Зокрема, за його словами:
- наші гармаші та ракетники комплексно взаємодіють з іншими засобами ураження – до авіації включно;
- завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ЗСУ скомбінували та створили далекобійний "вогневий кулак" – він б'є настільки потужно, що ворог вже не має змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу.
Окрім того, Сергій Баранов розповів, що українській військові не чекають відкриття вогню артилерії противника, а завчасно виявляють його і знищують ще до того, як росіяни будуть готові завдати удару.
Робиться це ювелірно, щоб не постраждали ані наші війська, ані мирне населення й об'єкти інфраструктури. Нашу "далекобійку" ворог не дістає, а ми їх – так,
– зауважив полковник.
Втрати ворога на війні: останні новини
- Станом на ранок 16 березня в Генштабі ЗСУ розповіли, що ворог втратив на війні в Україні вже 162 560 одиниць особового складу. Тільки протягом останньої доби – 1 040 солдатів. Про втрати ворога у техніці – читайте тут.
- Старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс назвав приголомшливі втрати ворога у боях за Бахмут. За його словами у боях за місто Росія втратила вбитими та пораненими від 20 до 30 тисяч вагнерівців і регулярних російських військових. Мовиться про втрати, починаючи з травня 2022 року.
- Розвідка Великої Британії назвала причини шалених втрат окупантів під Вугледаром. За їхніми даними, впродовж останніх трьох місяців ворог здійснив ряд невдалих атак на цьому напрямку. І "загальмувались" росіяни саме через величезні втрати. Спровокувало невдачі загарбників і успішне впровадження Україною дистанційних протиброньових мінних систем (RAAM). Адже ЗСУ часто запускали міни позаду підрозділів окупантів. Що про це відомо – читайте за посиланням.