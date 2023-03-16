Тимчасово виконуючий обов'язки начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ розповів, що наші бійці досягають до далекобійної зброї ворога. Натомість вороги до нашої – ні.

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Як ЗСУ створили "сітку смерті" для росіян

Полковник Сергій Баранов розповів, що західні партнери України навіть стверджують, що Збройні Сили України створили надзвичайний "кілнет" або "сітку смерті ЗСУ".

Мовиться про те, що ми навчилися комплексним вогнем усіх засобів ракетно-артилерійського ураження забезпечувати успішний наступ піхоти. За статистикою, до 80 % втрат росіян у бойовій техніці й живій силі – це наша робота,

– розповів полковник.

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника Головного управління бойових ударних систем Генштабу ЗСУ пояснив, як це відбувається. Зокрема, за його словами:

наші гармаші та ракетники комплексно взаємодіють з іншими засобами ураження – до авіації включно;

завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ЗСУ скомбінували та створили далекобійний "вогневий кулак" – він б'є настільки потужно, що ворог вже не має змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу.

Окрім того, Сергій Баранов розповів, що українській військові не чекають відкриття вогню артилерії противника, а завчасно виявляють його і знищують ще до того, як росіяни будуть готові завдати удару.

Робиться це ювелірно, щоб не постраждали ані наші війська, ані мирне населення й об'єкти інфраструктури. Нашу "далекобійку" ворог не дістає, а ми їх – так,

– зауважив полковник.

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