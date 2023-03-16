Починаючи з 24 лютого 2022 року ворог втратив вже 162 560 одиниць особового складу. Проте Генштаб ЗСУ постійно попереджає, що підрахунок втрат ворога ускладнюють інтенсивні бойові дії.

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Втрати ворога у техніці

  • танків – 3504 (+12),
  • бойових броньованих машин – 6810 (+11),
  • артилерійських систем – 2539 (+11),
  • РСЗВ – 503 (+1),
  • засоби ППО – 265 (+3),
  • літаків – 305 (+1),
  • гелікоптерів – 289 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+13),
  • крилаті ракети – 907 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5394 (+17),
  • спеціальна техніка – 257 (+0).


Актуальні втрати ворога / Генштаб ЗСУ

ЗСУ потужно нищать російських терористів

  • ​Нещодавно Олексій Данілов повідомив, що окупанти "лягають тисячами". За його словами, тільки цих зеків, яких вони понабирали з місць позбавлення волі, щонайменше 32 тисячі було знищено на території нашої країни.
  • Поблизу Бахмуту ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник Су-24. Літак росіян приземлили військові 93-ї бригади.
  • Місто Бахмут на однойменному напрямку окупанти продовжують штурмувати. Нашим захисникам вдалося відбити низку атак ворога у районах Оріхово-Василівки та Богданівки.
  • За минулу добу авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах скупчення живої сили та техніки ворога.
  • Також наші захисники збили літак Су-25 та 13 російських безпілотників різного типу.
  • Результативно свою роботу виконують підрозділи ракетних військ і артилерії. Вони уразили пункт управління, 3 райони скупчення живої сили та техніки, 2 радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.
  • Старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс назвав приголомшливі втрати ворога у боях за Бахмут. За його словами, з травня минулого року лише в районі Бахмута було вбито і поранено від 20 до 30 тисяч вагнерівців і регулярних російських військових.