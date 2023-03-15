У середу, 15 березня, воїни 93-ї бригади Збройних Сил знищили літальний апарат Су-24 окупантів. До речі, від початку широкомасштабного вторгнення у Росії стало менше літаків аж на 304 одиниці.
Дивіться також ЗСУ потрібні тисячі автівок: скільки вони коштують, де їх купити та які найкраще підходять
Мінус ще один потужний бомбардувальник
Слід сказати, що Су-24 – це російський тактичний фронтовий бомбардувальник. Важливо, що у нього є крило змінної стріловидності, яке призначене для завдання ракетно-бомбових ударів по простих і складних цілях у будь-яку погоду та у будь-який час доби. Також він може бути носієм тактичних ядерних зарядів.
Воїнами 93-ї бригади було знищено бомбардувальник ВПС Росії (Військово-повітряних сил – 24 Канал) Су-24. Бачили б ви ту радість, хлопців, після влучання,
– йдеться в повідомленні UA Military Flight team.
Згодом глава Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував цю успішну операцію наших військових. Як він зазначив, у ворога "мінус одна сушка під Бахмутом".
Як горів ворожий Су-24 після збиття: дивіться відео UA Military Flight team
Втрати окупантів: останні новини
- Як повідомляє Генштаб, станом на 15 березня від початку великого вторгнення у лютому минулого року на війні проти нашої держави загинуло 161 520 загарбників. Разом з тим лише за попередню добу – близько тисячі окупантів.
- Також згадаємо, що Путін на досягнутому зупинятися не збирається – себто йому потрібно більше "гарматного м'яса". Журналісти припустили, що від початку квітня цього року Кремль може розпочати другу хвилю так званої "часткової мобілізації".
- Хоча чи доцільно говорити про "другу хвилю", коли перша не закінчилась, адже відповідного указу щодо цього від президента Росії не було? Ймовірно, не так важливо.
- Більш суттєвим є те, що, як зазначають ЗМІ, Кремль хоче призвати у лави російської армії ще близько 400 тисяч контрактників. Займатимуться цим процесом військові комісаріати ворожої держави та губернатори регіонів.