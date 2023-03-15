У середу, 15 березня, воїни 93-ї бригади Збройних Сил знищили літальний апарат Су-24 окупантів. До речі, від початку широкомасштабного вторгнення у Росії стало менше літаків аж на 304 одиниці.

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Мінус ще один потужний бомбардувальник

Слід сказати, що Су-24 – це російський тактичний фронтовий бомбардувальник. Важливо, що у нього є крило змінної стріловидності, яке призначене для завдання ракетно-бомбових ударів по простих і складних цілях у будь-яку погоду та у будь-який час доби. Також він може бути носієм тактичних ядерних зарядів.

Воїнами 93-ї бригади було знищено бомбардувальник ВПС Росії (Військово-повітряних сил – 24 Канал) Су-24. Бачили б ви ту радість, хлопців, після влучання,

– йдеться в повідомленні UA Military Flight team.

Згодом глава Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував цю успішну операцію наших військових. Як він зазначив, у ворога "мінус одна сушка під Бахмутом".

Як горів ворожий Су-24 після збиття: дивіться відео UA Military Flight team

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