В среду, 15 марта, воины 93-й бригады Вооруженных Сил уничтожили летательный аппарат Су-24 оккупантов. Кстати, с начала широкомасштабного вторжения в России стало меньше самолетов на 304 единицы.

Смотрите также ВСУ нужны тысячи автомобилей: сколько они стоят, где их купить и какие лучше всего подходят

Минус еще один мощный бомбардировщик

Следует сказать, что Су-24 – это российский тактический фронтовой бомбардировщик. Важно, что у него есть крыло переменной стреловидности, предназначенное для нанесения ракетно-бомбовых ударов по простым и сложным целям в любую погоду и в любое время суток. Также он может являться носителем тактических ядерных зарядов.

Воинами 93-й бригады был уничтожен бомбардировщик ВВС России (Военно-воздушных сил – 24 Канал) Су-24. Видели бы вы эту радость, ребят, после попадания,

– говорится в сообщении UA Military Flight Team.

Позже глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал эту успешную операцию наших военных. Как он отметил, у врага "минус одна сушка под Бахмутом".

Как горел вражеский Су-24 после сбития: смотрите видео UA Military Flight team

Обновление. Около 13:30 в сети появились сообщения от военных о том, что Су-24, который сбили ВСУ, был в распоряжении бойцов частного батальона "Вагнера".

Потери оккупантов: последние новости