В среду, 15 марта, воины 93-й бригады Вооруженных Сил уничтожили летательный аппарат Су-24 оккупантов. Кстати, с начала широкомасштабного вторжения в России стало меньше самолетов на 304 единицы.
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Минус еще один мощный бомбардировщик
Следует сказать, что Су-24 – это российский тактический фронтовой бомбардировщик. Важно, что у него есть крыло переменной стреловидности, предназначенное для нанесения ракетно-бомбовых ударов по простым и сложным целям в любую погоду и в любое время суток. Также он может являться носителем тактических ядерных зарядов.
Воинами 93-й бригады был уничтожен бомбардировщик ВВС России (Военно-воздушных сил – 24 Канал) Су-24. Видели бы вы эту радость, ребят, после попадания,
– говорится в сообщении UA Military Flight Team.
Позже глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал эту успешную операцию наших военных. Как он отметил, у врага "минус одна сушка под Бахмутом".
Как горел вражеский Су-24 после сбития: смотрите видео UA Military Flight team
Потери оккупантов: последние новости
- Как сообщает Генштаб, по состоянию на 15 марта с начала большого вторжения в феврале прошлого года на войне против нашего государства погибли 161 520 захватчиков. Вместе с тем только за предыдущие сутки – около тысячи оккупантов.
- Также вспомним, что Путин на достигнутом останавливаться не собирается – то есть ему нужно больше "пушечного мяса". Журналисты предположили, что с начала апреля этого года Кремль может начать вторую волну так называемой "частичной мобилизации".
- Хотя целесообразно ли говорить о "второй волне", когда первая не закончилась, ведь соответствующего указа по этому поводу от президента России не было? Вероятно, это не столь важно.
- Более существенно то, что, как отмечают СМИ, Кремль хочет призвать в ряды российской армии еще около 400 тысяч контрактников. Заниматься этим процессом будут военные комиссариаты вражеского государства и губернаторы регионов.