С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 161 520 своих воинов. В Генштабе уточняют, что подсчет усложнен из-за интенсивности боев.

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Потери врага в технике

Также много техники российские захватчики потеряли за год полномасштабного вторжения. Речь идет о тысячах танков, боевых бронированных машин, а также сотнях самолетов и вертолетов. Свежая статистика потерь такова:

танков – 3 492 (+8);

боевых бронированных машин – 6 799 (+10);

артиллерийских систем – 2 528 (+9);

РСЗО – 502 (+7);

средства ПВО – 262 (+2);

самолетов – 304 (+0);

вертолетов – 289 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2 132 (+12);

крылатые ракеты – 907 (+0);

корабли/катера – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 5 377 (+10);

специальная техника – 257 (+1).



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 15 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Наступление врага не утихает

Об этом свидетельствует утренняя сводка Генштаба. В ней подчеркивают, что россияне стремятся достичь поставленной перед ними цели. Речь идет о выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей. Основные усилия по ведению наступательных действий зафиксированы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, а также Шахтерском направлениях. Известно, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили более 90 атак на этих направлениях.

Самая сложная сейчас ситуация на Бахмутском направлении. Россияне пытаются захватить город. В нем ведутся ожесточенные позиционные бои. ВСУ удалось отбить атаки врага в районах Ягодного, Хромового и Орехово-Василовки.

Что касается Купянского и Лиманского, то там оккупанты сохраняют свое присутствие в приграничных районах. Это мешает нашим подразделениям переходить на другие направления. Кроме того, за минувшие сутки враг пытался прорвать оборону ВСУ. Правда, добиться результатов захватчикам не удалось.

Оккупанты ведут наступление на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Наступательные действия зафиксировали в районах Каменки, Невельского, Новокалинового, Северного, Первомайского, Новомихайловки, Победы и Водяного Донецкой области. Но и на этот раз враг не добился никаких результатов.