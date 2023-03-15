Согласно данным, приводимым в утренней сводке Генштаба ВСУ, захватчики готовы гнать на фронт как ограниченно, так и полностью непригодных к службе. Уже известно о сотнях таких бойцов, которые гипотетически могут очень быстро пополнить статистику потерь противника.

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Состояние здоровья никого не волнует

Известно, что только в Горловке сейчас находятся на лечении около 90 российских военных. Вскоре они будут отправлены в город Урзуф, чтобы пройти военно-врачебную комиссию. Во время нее и будут определять, пригодны ли "трехсотые" возвращаться на фронт.

В то же время в той же Горловке уже получили распоряжение. Оно касается проведения очередной волны мобилизации. В ее рамках планируется пополнить состав тех подразделений, которые пришлось временно вывести из зоны ведения боевых действий. Причина этого – потеря боеспособности. По имеющимся данным мобилизовать стремятся около 500 бойцов, которые либо ограничены, либо полностью непригодны для службы в армии.

Поскольку мы вспомнили о потерях врага, то за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам скопления оккупантов. Также 3 удара пришлись на места развертывания ЗРК и 3 удара – по другим, важным для захватчиков, объектам.

Результативной была работа и подразделений ракетных войск и артиллерии. Они поразили 3 района скопления живой силы, 3 пункта управления подразделениями российской армии, а также развернутую позицию ПВО.

Ситуация на фронте сложная

В Генштабе напоминают, что россияне по-прежнему стремятся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Основные усилия по ведению наступательных действий сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. На них за прошедшие сутки нашим защитникам удалось отбить более 90 атак.