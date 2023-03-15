Згідно з даними, які наводять у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, загарбники готові гнати на фронт як обмежено, так і повністю непридатних до служби. Вже відомо про сотні таких бійців, які гіпотетично можуть дуже швидко поповнити статистику втрат ворога.
Читайте також Доленосний вибір Китаю та чи надовго вистачить зброї США: що про Україну пишуть західні ЗМІ
Стан здоров'я нікого не хвилює
Відомо, що лише у Горлівці наразі перебувають на лікуванні близько 90 російських військових. Невдовзі їх відправлять до міста Урзуф, щоб пройти військово-лікарську комісію. Під час неї і визначатимуть, чи придатні "трьохсоті" повертатися на фронт.
Водночас у тій же Горлівці вже отримали розпорядження. Воно стосується проведення чергової хвилі мобілізації. У її рамках планують поповнити склад тих підрозділів, які довелося тимчасово вивести з зони ведення бойових дій. Причина цього – втрата боєздатності. За наявними даними мобілізувати прагнуть близько 500 бійців, які або обмежено, або повністю непридатні до служби у війську.
Оскільки ми пригадали про втрати ворога, то за минулу добу авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах скупчення окупантів. Також 3 удари припали на місця розгортання ЗРК та 3 удари – по інших, важливих для загарбників, об'єктах.
Результативною була робота і підрозділів ракетних військ і артилерії. Вони уразили 3 райони скупчення живої сили, 3 пункти управління підрозділами російського війська, а також розгорнуту позицію ППО.
Ситуація на фронті складна
У Генштабі нагадують, що росіяни все ще прагнуть вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Основні зусилля у веденні наступальних дій зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. На них за минулу добу нашим захисникам вдалося відбити понад 90 атак.
- Куп'янський і Лиманський. Там окупанти зберігають свою присутність у прикордонних районах. Таким чином вони не допускають перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Також за минулу добу зафіксували спроби прорвати оборону ЗСУ, але результатів ворогу досягнути не вдалося.
- Бахмутський напрямок. Російські бійці намагаються захопити місто. Там точаться запеклі позиційні бої. Відомо, що ЗСУ вдалося відбити атаки ворога у районах Ягідного, Хромового, а також Оріхово-Василівки.
- Авдіївський, Мар'їнський і Шахтарський. Там окупанти вели наступальні дії у напрямку Кам'янки, Невельського, Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Новомихайлівки, Побєди та Водяного Донецької області. Результатів досягнути не вдалося.
- Волинський, Поліський, Сіверський і Слобожанський. Присутність ворога поблизу кордону з Україною зберігається. Водночас не виявлено формування наступальних угруповань.
- Запорізький і Херсонський напрямки. Окупанти ведуть оборонні дії. Також вони обстріляли 17 населених пунктів на Запоріжжі та 20 – на Херсонщині. Під ворожі обстріли потрапили також Приміське Дніпропетровської області та Очаків Миколаївської.