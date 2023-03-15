Доки одні колаборанти, розуміючи, що майбутнього на тимчасово окупованих територіях в них немає, намагаються втекти у Росію, інші – вже "пакетизуються". Цього разу у Мелітополі "мінуснули" зрадника, який організовував транспорт для окупантів. Зокрема, терористів-вагнерівців.

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До початку повномасштабного вторгнення Ткач займався бізнесом. Коли окупанти захопили Мелітополь, горе-бізнесмен зрадив Україну та перейшов на бік ворога. Колаборант організував перевезення вагнерівців та російських військових до лінії фронту у Запорізькій області.

В окупованому Мелітополі Ткач очолив так зване МУП "Городской транспорт". Його створили російські загарбники.

Але довго Ткач не покерував. Його автівка 14 березня злетіла у повітря у районі вулиці Героїв України. Колаборанта намагалися врятувати. Його госпіталізували до місцевої лікарні. Але бажання Ткача потрапити на концерт до Кобзона виявилося сильнішим.

Російські телеграм-канали вже розносять чимало фейків та роблять маразматичні заяви про ймовірні причини "трагедії".