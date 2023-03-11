Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону, передає 24 Канал.

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На сьогодні маємо інформацію про величезні черги на виїзд з Донецької та Луганської областей населення в бік Росії. Ті колаборанти, які там допомагали окупантам, зараз стоять в чергах, щоб покинути територію цих областей,

– повідомив Данілов.

Він також наголосив, що колаборанти відчувають, що найближчим часом там може бути спекотно та гаряче.

Контрнаступ ЗСУ не приховують

Україна не приховує, що готується до контрнаступу, щоб звільняти свої території від російських загарбників. Це може спонукати окупантів швидше тікати з нашої землі. Як сказав полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт та льотчик інструктор Роман Світан, коли ворог постійно чує як впевнено Україна говорить про майбутній контрнаступ, то на нього створюється прямий психологічний тиск щодо неминучості таких дій.

Військовий експерт пояснив, якщо "показувати на пальцях" та розповідати з точки зору логіки про неминучість перемоги України та розгрому окупаційного війська, то в них повірить не лише українці, а й окупанти.