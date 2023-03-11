Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик інструктор Роман Світан. За його словами, основні наступальні дії будуть спрямовані на вихід до азовського узбережжя.

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Які ще завдання контрнаступу

Роман Світан зазначив, що паралельно із завданням виходу до Азовського узбережжя та перерізання сухопутного коридору до Криму готується щонайменше 2 наступальні операції.

Одна з них може готуватись з-під Херсона в напрямку Армянська з метою відсічі південного угруповання російських військ, а з-під Сватового та Щастя буде готуватись наступ в сторону Луганська.

Ці 3 напрямки будуть готуватись одночасно, але один з них буде основним, а два інших будуть другорядними для зв’язування сил ворога, щоб розтягнути по фронту,

– сказав військовий експерт.

Світан додав, що ближче до контрнаступу буде обрано один з цих напрямків, який стане головним.

Коли це станеться

Військовий експерт зазначив, що час контрнаступу залежить від рівня підготовки ЗСУ та від погоди, оскільки наступ не буде здійснюватись поки не завершиться весняна слякота.

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Він припустив, що контрнаступ розпочнеться не раніше середини квітня.

Для нас оптимальний варіант починати наступальні дії після того, як у росіян закінчить наступальний ресурс. Будь-який наступальний ресурс будь-якої армії – це приблизно місяць максимальної роботи, протягом якого будь-яка армія рухається, а через місяць зупиняється,

– зазначив полковник ЗСУ.

Світан розповів, що будь-яка армія не може вести активний наступ понад місяць, бо за цей час виснажують сили та накопичується втома.

Зараз триває наступ російської армії, вони намагаються рухатись на 200 кілометровій ділянці фронту від Гуляйполя до Куп'янська,

– сказав військовий експерт.

За його словами, росіяни вийшли на режим у 150 атак на добу, але зараз їх кількість зменшилась до 120 – 130 атак. Полковник ЗСУ припустив, що такий режим протримається ще до кінця березня, а потім почнеться зниження наступального потенціалу. Саме в цей момент, за словами Світана, є найкращим для початку українського контрнаступу.

На думку полковника ЗСУ, контрнаступ розпочнеться в середині квітня й також триватиме протягом місяця, після чого настане пауза, в якій будуть ухвалюватись наступні рішення відповідно до ситуації.

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