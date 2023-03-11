Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик инструктор Роман Свитан. По его словам, основные наступательные действия будут направлены на выход к азовскому побережью.
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Какие еще задачи контрнаступления
Роман Свитан отметил, что параллельно с задачей выхода к Азовскому побережью и перерезкой сухопутного коридора в Крым готовится по меньшей мере 2 наступательные операции.
Одна из них может готовиться из-под Херсона в направлении Армянска с целью отпора южной группировки российских войск, а из-под Сватового и Счастья будет готовиться наступление в сторону Луганска.
Эти 3 направления будут готовиться одновременно, но одно из них будет основным, а два других будут второстепенными для связывания сил врага, чтобы растянуть по фронту,
– сказал военный эксперт.
Свитан добавил, что ближе к контрнаступлению будет выбрано одно из этих направлений, которое станет главным.
Когда это произойдет
Военный эксперт отметил, что время контрнаступления зависит от уровня подготовки ВСУ и от погоды, поскольку наступление не будет осуществляться, пока не завершится весенняя слепота.
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Он предположил, что контрнаступление начнется не раньше середины апреля.
Для нас оптимальный вариант начинать наступательные действия после того, как у россиян закончит наступательный ресурс. Любой наступательный ресурс любой армии – это примерно месяц максимальной работы, в течение которого любая армия движется, а через месяц останавливается.
– отметил полковник ВСУ.
Свитан рассказал, что любая армия не может вести активное наступление больше месяца, потому что за это время истощают силы и усталость.
Сейчас идет наступление российской армии, они пытаются двигаться на 200 километровом участке фронта от Гуляйполя до Купянска.
– сказал военный эксперт.
По его словам, россияне вышли на режим в 150 атак в сутки, но сейчас их количество уменьшилось до 120 – 130 атак. Полковник ВСУ предположил, что такой режим продержится еще до конца марта, а затем начнется понижение наступательного потенциала. Именно в этот момент, по словам Свитана, лучше всего для начала украинского контрнаступления.
По мнению полковника ВСУ, контрнаступление начнется в середине апреля и будет продолжаться в течение месяца, после чего наступит пауза, в которой будут приниматься следующие решения в соответствии с ситуацией.
Украинское контрнаступление: что известно
- Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что группировки ВСУ для контрнаступления будут состоять из трех корпусов по 20 тысяч человек, которые будут оснащены оружием НАТО и обучены в соответствии с методиками Альянса.
- Пока продолжается подготовка до контрнаступления, ВСУ держат оборону в Бахмуте и максимально истощают врага.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал, что наступление россияне продлится еще 2 месяца, после чего ВСУ пойдут в контрнаступление. В настоящее время в Бахмуте украинская армия эффективно выполняет свои задачи.