Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик инструктор Роман Свитан. По его словам, основные наступательные действия будут направлены на выход к азовскому побережью.

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Какие еще задачи контрнаступления

Роман Свитан отметил, что параллельно с задачей выхода к Азовскому побережью и перерезкой сухопутного коридора в Крым готовится по меньшей мере 2 наступательные операции.

Одна из них может готовиться из-под Херсона в направлении Армянска с целью отпора южной группировки российских войск, а из-под Сватового и Счастья будет готовиться наступление в сторону Луганска.

Эти 3 направления будут готовиться одновременно, но одно из них будет основным, а два других будут второстепенными для связывания сил врага, чтобы растянуть по фронту,

– сказал военный эксперт.

Свитан добавил, что ближе к контрнаступлению будет выбрано одно из этих направлений, которое станет главным.

Когда это произойдет

Военный эксперт отметил, что время контрнаступления зависит от уровня подготовки ВСУ и от погоды, поскольку наступление не будет осуществляться, пока не завершится весенняя слепота.

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Он предположил, что контрнаступление начнется не раньше середины апреля.

Для нас оптимальный вариант начинать наступательные действия после того, как у россиян закончит наступательный ресурс. Любой наступательный ресурс любой армии – это примерно месяц максимальной работы, в течение которого любая армия движется, а через месяц останавливается.

– отметил полковник ВСУ.

Свитан рассказал, что любая армия не может вести активное наступление больше месяца, потому что за это время истощают силы и усталость.

Сейчас идет наступление российской армии, они пытаются двигаться на 200 километровом участке фронта от Гуляйполя до Купянска.

– сказал военный эксперт.

По его словам, россияне вышли на режим в 150 атак в сутки, но сейчас их количество уменьшилось до 120 – 130 атак. Полковник ВСУ предположил, что такой режим продержится еще до конца марта, а затем начнется понижение наступательного потенциала. Именно в этот момент, по словам Свитана, лучше всего для начала украинского контрнаступления.

По мнению полковника ВСУ, контрнаступление начнется в середине апреля и будет продолжаться в течение месяца, после чего наступит пауза, в которой будут приниматься следующие решения в соответствии с ситуацией.

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