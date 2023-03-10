Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. Он сообщил, что российское оккупационное командование решило заменять вагнеровцев десантниками на Донецком направлении.
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Кузан напомнил сведение Генштаба, в котором каждый день отмечены большие потери в личном составе и технике врага вблизи Бахмута.
Россияне действительно теряют свой потенциал, пытаясь штурмовать этот укрепленный район, в который входит и сам город Бахмут, и окрестности, находящиеся западнее его, в том числе вплоть до Часового Яра,
– добавил военный эксперт.
ВСУ приближают контрнаступление
Благодаря слаженной работе украинской пехоты и артиллерии ВСУ удается, находясь в более выгодных позициях, то есть в обороне, истощать врага, сообщил Кузан.
Каждый боец, стоящий сейчас в обороне Бахмута, во-первых, дает время, чтобы сформировались резервы для предстоящего контрнаступления. А, во-вторых, обессиливает, обескровливает противника, чтобы это контрнаступление произошло быстрее.
Можно сказать, что наше будущее наступление "куется" именно сейчас, в эти дни, в Бахмуте,
– подчеркнул говорящий.
Кузан о боях в Бахмуте: смотреть видео
Вагнеровцев заменяют десантниками
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череват сообщил, что в последнее время в Бахмут прибывает все больше российских десантных и механизированных подкреплений, якобы так российская сторона пытается компенсировать потери вагнеровцев.
Кузан отметил, что на Бахмутское направление прибывают свежие подразделения, однако у них нет того опыта на этом оперативном участке, который имели представители ЧВК "Вагнера". Ведь именно благодаря невероятной жестокости и огромным потерям вагнеровцев произошло продвижение с севера и с юга у Бахмута.
По словам военного эксперта, сейчас десантные подразделения России привлечены, чтобы фактически нивелировать ЧВК "Вагнера". В этом и просматривается подход командующего оккупационной операцией Валерия Герасимова. Так он хочет полностью сточить весь потенциал вагнеровцев, постепенно заменяя их десантными подразделениями.
Какие шансы у российской пехоты
Кузан напомнил, что десантники уже были в январе 2022 года на этом участке фронта, и им были нанесены существенные потери. На Угледарском направлении сейчас работает российская морская пехота.
В обоих случаях Герасимов использует эти десантно-штурмовые подразделения фактически как штурмовую пехоту, чтобы прорвать украинскую оборону и захватывать какие-то плацдармы, а потом уже подтягивать основные резервы.
В последнее время ни одна из этих попыток не была удачной, поэтому, я думаю, что и в этом случае их попытки не закончатся успехом,
– подчеркнул Кузан.
Бои в Бахмуте: последнее
- На Бахмутском направлении идут ожесточенные бои. Однако за последнюю неделю ситуация сильно изменилась. Благодаря удачным контратакам ВСУ смогли отбить северный и южный фланги, которыми россияне пытались окружить Бахмут.
- Теперь, чтобы не дать захватчикам прорваться перед украинскими защитниками стоит две задачи. Речь идет о том, чтобы максимально уменьшить боеспособный личный состав россиян и закрепиться в нескольких ключевых изнурительных боях и сорвать враждебное наступление.
- Михаил Подоляк отметил, что контрнаступление ВСУ начнется примерно через 2 месяца. А сам Бахмут он считает "стратегическим успехом даже в случае отступления".