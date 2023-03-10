Продолжаются бои у Железнянского. Захватчики попытались зайти в Дубово-Василовку и добились частичного успеха. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал.
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Что происходит на Бахмутском направлении
Как отмечает военный эксперт, этот маневр связан с неудачной попыткой зайти в Богдановку. Поэтому оккупанты решили изменить удар на левый фланг относительно села и зацепились на окраине Дубово-Василовки.
Продолжаются бои на юге Бахмута. Там противник вообще не имеет успеха.
Стабилизационные мероприятия принесли свой результат. Уже несколько суток линия фронта не меняется ни в одну сторону, наши уверенно держат оборону,
– утверждает военный эксперт.
Он отмечает, что у россиян нет сил и средств, чтобы закрыть кольцо окружения Бахмута, они не могут продвинуться. Так что противник решил растянуть эту горловину – сделать коридор снабжения наших войск максимально длинным. К примеру, есть место снабжения перед Временным Яром и до самого Бахмута.
"Россияне пытаются продвинуться вглубь, чтобы максимально продлить этот коридор. Что это им дает? Чем длиннее будет коридор, тем сложнее будет обеспечивать группировку. Конвои или отдельные машины, которые двигаются в направлении Бахмута для снабжения войск и обратно для эвакуации раненых, будут больше времени находиться под перекрестным огнем российских войск", – объяснил военный эксперт.
Жданов подчеркнул, что сегодня наши войска всеми силами пытаются остановить движение российских войск и попытаться максимально расширить эту горловину, чтобы обезопасить снабжение группировки войск в Бахмуте.
У Бахмута завязывается интрига / Оперативная обстановка от Жданова: смотрите видео
- ВСУ продолжают давать достойный отпор врагу, пришедшему на наши земли. Только за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 870 захватчиков.
- По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения "вторая армия мира" потеряла в Украине более 156 990 солдат.
- Кроме того, наши бойцы активно уничтожают вражескую технику. По состоянию на сегодняшний день Россия потеряла: 3 448 танков; 6742 боевых бронированных машин; 2475 артиллерийских систем; 491 РСЗО; 256 средств ПВО; 304 самолета; 289 вертолетов; 2107 БпЛА оперативно-тактического уровня; 907 крылатых ракет; 18 кораблей и катеров; 5337 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 240 единиц специальной техники.