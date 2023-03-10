Свежие данные по потерь России в войне против Украины утром 10 марта опубликовал Генштаб ВСУ. Отметим, что данные не учитывают раненых захватчиков.

Смотрите также Без шансов на выживание: почему Россия сгорит к осени

Потери врага в технике

  • танков – 3 448;
  • боевых бронированных машин – 6742;
  • артиллерийских систем – 2 475;
  • РСЗО – 491;
  • средства ПВО – 256;
  • самолетов – 304;
  • вертолетов – 289;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 2107;
  • крылатые ракеты – 907;
  • корабли и катера – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5337;
  • специальная техника – 240.


Актуальная статистика потерь врага / Инфографика Генштаба ВСУ

оккупанты продолжают совать

По данным Генштаба, российские военные продолжают активно идти в наступление. Цель врага сейчас – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Таким образом, удастся показать населению России хоть какую-то победу в войне против Украины.

В частности, захватчики все еще пытаются взять в окружение Бахмут. Основные наступательные усилия зафиксированы на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлении. Только за минувшие сутки нашим военным удалось отбить 102 атаки российских бойцов.

Если говорить о ситуации на Бахмутском направлении, то там нашим защитникам удалось отразить многочисленные атаки. Их фиксировали в районах Железнянского, Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута и Ивановского. Под обстрелы врага попали, в частности, Васюковка, Железнянское, Миньковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск.

Вернемся к потерям. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам скопления живой силы и техники врага. Кроме того, один удар пришелся на зенитно-ракетный комплекс, находившийся на огневой позиции.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
пункт управления;

  • 6 районов скопления живой силы;
  • 2 логистических центра;
  • 3 склада боеприпасов;
  • 6 станций радиоэлектронной борьбы;
  • 2 средства ПВО на огневой позиции.