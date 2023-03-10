Свежие данные по потерь России в войне против Украины утром 10 марта опубликовал Генштаб ВСУ. Отметим, что данные не учитывают раненых захватчиков.
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Потери врага в технике
- танков – 3 448;
- боевых бронированных машин – 6742;
- артиллерийских систем – 2 475;
- РСЗО – 491;
- средства ПВО – 256;
- самолетов – 304;
- вертолетов – 289;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2107;
- крылатые ракеты – 907;
- корабли и катера – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5337;
- специальная техника – 240.
Актуальная статистика потерь врага / Инфографика Генштаба ВСУ
оккупанты продолжают совать
По данным Генштаба, российские военные продолжают активно идти в наступление. Цель врага сейчас – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Таким образом, удастся показать населению России хоть какую-то победу в войне против Украины.
В частности, захватчики все еще пытаются взять в окружение Бахмут. Основные наступательные усилия зафиксированы на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлении. Только за минувшие сутки нашим военным удалось отбить 102 атаки российских бойцов.
Если говорить о ситуации на Бахмутском направлении, то там нашим защитникам удалось отразить многочисленные атаки. Их фиксировали в районах Железнянского, Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута и Ивановского. Под обстрелы врага попали, в частности, Васюковка, Железнянское, Миньковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск.
Вернемся к потерям. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам скопления живой силы и техники врага. Кроме того, один удар пришелся на зенитно-ракетный комплекс, находившийся на огневой позиции.
В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
пункт управления;
- 6 районов скопления живой силы;
- 2 логистических центра;
- 3 склада боеприпасов;
- 6 станций радиоэлектронной борьбы;
- 2 средства ПВО на огневой позиции.