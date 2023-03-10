Свежие данные по потерь России в войне против Украины утром 10 марта опубликовал Генштаб ВСУ. Отметим, что данные не учитывают раненых захватчиков.

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Потери врага в технике

танков – 3 448;

боевых бронированных машин – 6742;

артиллерийских систем – 2 475;

РСЗО – 491;

средства ПВО – 256;

самолетов – 304;

вертолетов – 289;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2107;

крылатые ракеты – 907;

корабли и катера – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5337;

специальная техника – 240.



Актуальная статистика потерь врага / Инфографика Генштаба ВСУ

оккупанты продолжают совать

По данным Генштаба, российские военные продолжают активно идти в наступление. Цель врага сейчас – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Таким образом, удастся показать населению России хоть какую-то победу в войне против Украины.

В частности, захватчики все еще пытаются взять в окружение Бахмут. Основные наступательные усилия зафиксированы на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлении. Только за минувшие сутки нашим военным удалось отбить 102 атаки российских бойцов.

Если говорить о ситуации на Бахмутском направлении, то там нашим защитникам удалось отразить многочисленные атаки. Их фиксировали в районах Железнянского, Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута и Ивановского. Под обстрелы врага попали, в частности, Васюковка, Железнянское, Миньковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск.

Вернемся к потерям. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам скопления живой силы и техники врага. Кроме того, один удар пришелся на зенитно-ракетный комплекс, находившийся на огневой позиции.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

пункт управления;