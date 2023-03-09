Об этом в эфире 24 Канала сообщил руководитель подразделения военной разведки TERRA Николай "Абдула" Волохов. Он подчеркнул, что россияне потратили свой колоссальный ресурс и этот успех важен для них идеологически, чтобы показать, что их военный потенциал хоть на что-то способен.

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"Силы у них самые разные – они сконцентрировали лучшее, что у них есть. Если взять фронт еще три месяца назад, то все, что было растянуто, сейчас стянуто в одну точку. И в последнее время они пытаются агрессивно действовать, давить, но результат вы видите. Есть много разговоров, что Пригожин захватил Бахмут, Шойгу, но результат один: Бахмут – Украина и так будет, пока мы здесь стоим", – уверенно заявил военный.

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Горы трупов "на встрече с Кобзоном"

Николай Волохов назвал бои "ужасной мясорубкой". Враг несет колоссальные потери и даже не пытается забирать трупы своих погибших.

Меня удивляет этот антигуманизм – они совершенно не щадят своих людей. Это "мясо" волной за волной идет на нас, гибнет, но приходит на смену другое. Иногда это действительно малые группы. Иногда – полноценные штурмовые. Но пока у них финал один и тот же – все гибнут,

– сказал аэроразведчик.

При этом, по словам военного, довольно часто бывают прямые контакты. Это повышенные потери для пехоты и лучше врага уничтожать дистанционно.

"Не надо думать, что все так грустно и это только они за нами приходят. Очень часто и мы приходим за ними. Точно так в ближнем бою отправляем их на "концерт к Кобзону". И наступательные действия наши есть, и контрнаступательные в ответ на их неудачные попытки штурмов. Мы все это делаем", – резюмировал Николай Волохов.

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