Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан осмотрел карту боевых действий и проанализировал изменения. Он заверил, что Вооруженные Силы Украины ведут "очень грамотную оборону".

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Мощная оборона ВСУ

Свитан подчеркнул, что ВСУ купировали фронт – двигаться россияне никуда не могут.

"Было грамотное решение по выбору рубежей обороны. Россияне уперлись, оборону ВСУ пройти не могут, будут пытаться либо разбить из авиации, либо придумать еще какой-то маневр. Однако в настоящее время в Бахмуте мы их движение остановили", – заявил военный эксперт.

С севера в Бахмут также остановлено движение русских войск. В частности, благодаря фланговым ударам – их боится "Вагнер".

"Удары по флангам начинают отсекать российские войска и они просто не могут двигаться. Это грамотная оборона", – подытожил полковник ВСУ в запасе.

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Будет ли контрнаступление у Бахмута

Свитан предположил, что в районе Бахмута ВСУ, вероятнее всего, не будут контрнаступать. Это плохая позиция.

Оптимально наступать со стороны южной Белогоровки на Попасную. Следовательно, можно отрезать всю ПВК "Вагнер" от поставок и переводить их в оперативное окружение,

– сказал военный эксперт.

Также Свитан рассказал, что перспективно может быть движение со стороны Константиновки на Горловку.

"Если примут решение по такому движению – мы будем перекрывать и выбивать некоторые линии поставок россиянам, которые сейчас давят на Бахмут. Им будет тяжело там наступать, в 3 – 4 раза уменьшится количество обстрелов и им придется обходить с севера", – пояснил он.

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