Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан оглянув карту бойових дій та проаналізував зміни. Він запевнив, що Збройні Сили України ведуть "дуже грамотну оборону".
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Потужна оборона ЗСУ
Світан наголосив, що ЗСУ купірували фронт – рухатися росіяни нікуди не можуть.
"Було грамотне рішення по вибору рубежів оборони. Росіяни вперлись, оборону ЗСУ пройти не можуть, намагатимуться або розбити з авіації, або придумати ще якийсь маневр. Однак наразі у Бахмуті ми їхній рух зупинили", – заявив військовий експерт.
З півночі в Бахмут також зупинений рух російських військ. Зокрема, завдяки фланговим ударам – їх боїться "Вагнер".
"Удари по флангах починають відсікати російські війська і вони просто не можуть рухатись. Це грамотна оборона", – підсумував полковник ЗСУ в запасі.
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Чи буде контрнаступ біля Бахмута
Світан припустив, що в районі Бахмута ЗСУ, найімовірніше, не контрнаступатимуть. Це незручна позиція.
Оптимально наступати з боку південної Білогорівки на Попасну. Відтак можна відрізати всю ПВК "Вагнер" від поставок та переводити їх в оперативне оточення,
– сказав військовий експерт.
Також Світан розповів, що перспективним може бути рух з боку Костянтинівки на Горлівку.
"Якщо приймуть рішення по такому руху – ми будемо перекривати і вибивати деякі лінії поставок росіянам, які зараз тиснуть на Бахмут. Їм буде важко там наступати, у 3 – 4 рази зменшиться кількість обстрілів і їм прийдеться обходити з півночі", – пояснив він.
Світан про нічну атаку 9 березня
- Роман Світан проаналізував нову тактику Росії у масштабній атаці, яка відбулась у ніч на 9 березня. Він заявив, що росіяни запустили по Україні практично весь спектр ракетного озброєння, яке у них є.
- Росія запустила 6 "Кинджалів", які українська ППО не може збити. Світан назвав ЗРК, які можуть захистити Україну від цих ракет – однак все залежить від партнерів.
- Також під час атаки постраждала Золочівщина, що на Львівщині. Там ракета впала просто на житлові будинки, внаслідок чого загинули люди. Світан пояснив, чому запустили ракети у цей район.