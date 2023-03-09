Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу припустив мету ворога на Львівщині. Він вважає, що росіяни хочуть перебити логістичні ланцюжки, тим самим зупинити поставки зброї.

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Світан наголосив, що ворог хоче знищити логістичні ланцюжки і енергетичні підстанції, які живлять залізницю.

У цьому районі якраз один з логістичних ланцюжків, по яких йдуть поставки озброєння. Вони намагаються вибити енергетику, щоб зупинити рух. Тому й прилітає,

– сказав військовий експерт.

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Що не так з російськими ракетами

За словами Світана, ймовірні відхилення більшості ракет не перевищують 10 метрів. Однак це при умові, якщо з ними правильно працювати.

"Усі запчастини ракети одноразові, ніхто їх не робить для великого терміну використання. Це і є тою проблемою, чому ракета не доходить до точки удару", – пояснив військовий експерт.

Під час польоту, як зауважив Світан, може зламатись будь-яка із тисяч запчастин, з яких складається ракета. Саме це може спричинити помилку і падіння.

Однак Роман Світан наголосив, що нічна атака 9 березня – геноцидна та політична. Росія чудово розуміє, що українські сили ППО не є слабкими, а тому досягти мети не так легко. Попри це, досі здійснює масштабні атаки, аби "налякати".

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