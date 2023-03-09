В ефірі телемарафону голова Золочівської міської громади Ігор Гриньків повідомив про наслідки влучання. За його словами, два будинки були вщент знесені та знищені.

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У селищі Велика Вільшаниця ракета впала на два житлових будинки

За словами голови Золочівської міської громади, близько 4 ранку 9 березня у селі Велика Вільшаниця російська ракета впала на два житлових будинки. Унаслідок цього будівлі було вщент знесено та знищено.

Одразу після влучання рятувальники, місцеві мешканці та поліція почали роботу над ліквідацією наслідків. На жаль, не минулося без жертв, констатував Ігор Гриньків.

Наразі вже знайшли тіла 4 загиблих. Відомо, що дітей серед жертв немає. П'ятого мешканця досі шукають рятувальники.

Зі слів сусідів, ще одна людина має бути під завалами. Ми її шукаємо,

– зазначив Ігор Гриньків.

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Моторошними світлинами з місця, куди влучила ворожа ракета, поділилися у ДСНС. Росіяни перетворили житлові будинки на суцільні руїни.

Під час проведення робіт з розбору зруйнованих конструкцій будинків рятувальники виявили 4 загиблих людей (2 чоловіків та 2 жінки),

– зазначили у ДСНС.

Окупанти перетворили цивільні будинки на руїну / Фото ДСНС