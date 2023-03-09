Моторошні фото з місць російських "прильотів" показали у ДСНС. Росіяни перетворили житлові будинки на руїни.

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Наслідки ракетного удару на Львівщині

Близько 04:00 в Золочівському районі Львівської області внаслідок ракетного удару відбулося руйнування двох приватних житлових будинків.

Під час проведення робіт з розбору зруйнованих конструкцій будинків рятувальники виявили 4 загиблих людей (2 чоловіків та 2 жінки),

– зазначили у ДСНС.

Наразі розбір конструкцій зруйнованих будинків триває. ДСНС залучили до роботи До 28 рятувальників, 5 одиниць спецтехніки та кінологічний розрахунок.

Окупанти перетворили цивільні будинки на руїну / Фото ДСНС

Зверніть увагу! Голова Золочівської міської громади Ігор Гриньків повідомив, що у селі Велика Вільшаниця російська ракета впала на два житлових будинки. Унаслідок цього будівлі було вщент знесено та знищено.

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