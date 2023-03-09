24 Канал зібрав для вас усе, що відомо про масовану ракетну атаку та її наслідки. Про те, куди запускали ракети росіяни, де фіксували влучання, а де працювала ППО – читайте далі.

Зверніть увагу Росіяни атакували Одесу ракетами: у місті екстрено вимкнули світло

Удари по енергооб'єкту на Одещині

Ще тільки під час тривоги через загрозу ракетної атаки по енергооб'єктах, в ДТЕК повідомили про відключення світла в Одесі та області. Це був превентивний захід і, як виявилося, не даремний.

У місцевих телеграм-каналах кілька разів з'являлися повідомлення про вибухи на Одещині. О 4:12 голова ОВА Максим Марченко підтвердив ракетні удари та повідомив, що зафіксовані влучання в енергооб'єкти області, через що пошкоджені й приватні будинки.

Водночас сили ППО збили 2 ворожі ракети. Постраждалих унаслідок атаки, на щастя, немає. В області продовжують діяти відключення.

Серія вибухів у Харкові

Близько 3:50 у Харкові почала лунати серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов підтвердив обстріл міста. Згодом мер відзначив, що під прицілом опинилися енергетичні об'єкти, через що у деяких районах Харкова є перебої зі світлом.

Водночас голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що по Харкову та області росіяни завдали 15 ракетних ударів, атакуючи критичну інфраструктуру. Також в області зафіксовано влучання у приватний будинок. Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюють.

На Київщині відпрацювала ППО

У Київській області під час тривоги також чули звуки вибухів. Однак в ОВА повідомили, що станом на 4:20 в області чули звуки роботи сил протиповітряної оборони.

У мережі після цього з'явилися ще повідомлення про вибухи в області, однак влада поки що не коментує їх.

Під час тривоги були повідомлення про вибухи у Миколаївській, Дніпропетровській, Сумській, Вінницькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Хмельницькій, Житомирській, Тернопільській, Рівненській, Львівській, та Івано-Франківській областях. Однак представники влади станом на 5:10 поки не публікували інформацію про ситуацію в цих регіонах.