24 Канал зібрав для вас усе, що відомо про масовану ракетну атаку та її наслідки. Про те, куди запускали ракети росіяни, де фіксували влучання, а де працювала ППО – читайте далі.
Зверніть увагу Росіяни атакували Одесу ракетами: у місті екстрено вимкнули світло
Удари по енергооб'єкту на Одещині
Ще тільки під час тривоги через загрозу ракетної атаки по енергооб'єктах, в ДТЕК повідомили про відключення світла в Одесі та області. Це був превентивний захід і, як виявилося, не даремний.
У місцевих телеграм-каналах кілька разів з'являлися повідомлення про вибухи на Одещині. О 4:12 голова ОВА Максим Марченко підтвердив ракетні удари та повідомив, що зафіксовані влучання в енергооб'єкти області, через що пошкоджені й приватні будинки.
Водночас сили ППО збили 2 ворожі ракети. Постраждалих унаслідок атаки, на щастя, немає. В області продовжують діяти відключення.
Серія вибухів у Харкові
Близько 3:50 у Харкові почала лунати серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов підтвердив обстріл міста. Згодом мер відзначив, що під прицілом опинилися енергетичні об'єкти, через що у деяких районах Харкова є перебої зі світлом.
Водночас голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що по Харкову та області росіяни завдали 15 ракетних ударів, атакуючи критичну інфраструктуру. Також в області зафіксовано влучання у приватний будинок. Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюють.
На Київщині відпрацювала ППО
У Київській області під час тривоги також чули звуки вибухів. Однак в ОВА повідомили, що станом на 4:20 в області чули звуки роботи сил протиповітряної оборони.
У мережі після цього з'явилися ще повідомлення про вибухи в області, однак влада поки що не коментує їх.