Людей закликають перебувати в укриттях цивільного захисту. Повідомляють про нові пуски ракет.
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В Одесі пролунали вибухи
Про перший вибух в Одесі повідомили близько 02:47. Другий – пролунав – о 03:07.
ДТЕК заявив, що у місті вимкнули світло. Це – не наслідки удару. Екстрені відключення електроенергії запровадили, коли повідомили про загрозу ракетної атаки.
Також через загрозу російської ракетної атаки зменшили споживання електроенергії у Миколаєві.
Російські окупанти атакували Україну ракетами з акваторії Чорного моря. Окрім того, ворог може вдарити з Каспію. Станом на 03:33 повітряна тривога триває по всій території України. Моніторингові групи попереджують про пуски нових ракет.
Українців закликали не легковажити своєю безпекою та не виходити з укриттів.